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5 liralık katliam

5 liralık katliam
Malatya'da 20 Mart'ta 4 kişinin öldüğü kafeterya katliamının 5 liralık hesap yüzünden yaşandığı belirlendi. İddialara göre 4 kişinin can verdiği olay şöyle gelişti: "Pisiko" lakaplı Hakan Kaba (32), sevgilisiyle bir kafeye gitti. Hesabı sormadan kasadaki görevliye 100 lira verdi. Görevli ise daha önce de kafeye gelen Kaba'ya jest olsun diye hesabın 5 lira olduğunu söyledi. Rencide edildiğini düşünen Kaba ise ayna akşam 7 arkadaşıyla yine kafeye gitti. Tabancayla işletmeci Aykut Ökten'e ateş etti. Ökten de tabancayla karşılık verdi. 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralanırken, Burak Akpınar (21), Hakan Kaba (32), Erdinç Barutçu (23) ile Serdar Ökten (41) ise can verdi.

Sırrıberk ARSLAN-Tahir ÖZÇELİK
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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