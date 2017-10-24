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O şoför PKK sloganı atmış

O şoför PKK sloganı atmış
Kayseri'de geçen yıl çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne yapılan ve 15 askerin şehit düşmesine neden olan bombalı araçla düzenlenen terör saldırısıyla ilgili davanın görülmesine, bugün 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Duruşmada aralarında halk otobüsü şoförü Hamit Eroğlu ile 14 sanık yargılanacak. Bombalı saldırıdan yaralı kurtulan halk otobüsü şoförü Hamit Eroğlu'nun, HDP'nin Kayseri'deki nevruz etkinliklerine katılarak zafer işareti yaptığı, bu partinin Kayseri mitingine katıldığı, nevruz kutlamasına katılanlarla birlikte Kürtçe 'Yaşasın Başkan Apo' diye slogan attığı belirtildi. Soruşturmada tutuklu sanıkların, diğer tutuklu PKK'lı sanıklar ile aynı koğuşta kalmak için dilekçe verdiği ortaya çıktı.
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YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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KARTAL KARTAL

ALLAHIM TEZELDEN VATAN HAİNLERİNİN BELALARINI VERSİN AMİNNNNNNN..........................

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.10.2017 09:58
Ali Haydar KARABULUT Ali Haydar KARABULUT

kırık hamit Eroğlu çakal nasıl ama adaletin pençesine düştün ya Yaşasın ADALET seni gidi terörüst çakal hamit çapulcu hamit çek cezanı lan

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.10.2017 08:27
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