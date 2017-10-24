Kas kafalılar

Meme kanseri tedavisinde kullanılan 'tamoxifen' etken maddeli ilaç, mayısayında tükendi. Hastalar karaborsadan ilaç almaya başladı. Birçok kadın, sosyal medyada bir araya gelerek yardım istedi. Krizin arkasındaki gerçek ise herkesi şoke etti. İlacın içeriğindeki anti-östrojen maddesi nedeniyle vücut geliştiren erkeklerde memesarkmasını da önlediği için elde kalan stok ilaçların spor salonlarına gittiği ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı da olayı oğruladı. İnternetten ilacı satan kişi, "Günde 30-40 kutu satıyorum. Kutusu 139 lira. Spor salonları için veriyorum" diyerek acı gerçeği gözler önüne serdi. Uzmanlar ise uyardı: "Damarda pıhtılaşma, kadın tipinde yağlanma ve akciğer anomisi gibi ciddi yan etkileri var." Kadınlar, kanser ilacını kullanan erkeklere sosyal medyada ateş püskürdü...
ÇOK yazık! Hastalar ilaç beklesin, yeter ki erkeklerin memeleri sarkmasın!
BUNLAR sporu ne için yapıyorlar ki? Spor sağlık için yapılır değil mi? Adamlar kanser ilacı ile kas geliştirmeye çalışıyor.
VÜCUDUNUZU geliştireceğinize beyninizi geliştirseniz keşke...
ANNECİĞİMİ bu illet hastalıktan kaybettim, bir vücutçuya dalasım var şu an!
BİR de kendilerini çekici sanıyorlar. Tek kelimeyle korkunçsunuz.
kas kafalısınız. Bu akılla çok yaşamazsınız zaten...
BİR insan kendine bunu niye yapar!
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