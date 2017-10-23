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Yangın keyfi!

Bir binanın çatısında çıkan yangın yaklaşık 2 saatte söndürülebildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ettiği sırada görevli, izleyenlere çay servisi yaptı

Yangın keyfi!
Erzincan'da dün, belediye karşındaki 3 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle başladı. Alevler bir anda yükseldi. Binada bulunanlar tahliye edilirken, sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi de alevlere müdahale etti. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, aşağıda bekleyen görevlilere ve yangını izleyenlere yakındaki bir kafeden tepsilerle çay servisi yapıldı. Garsonlar, emniyet şeridinin çevresinde bekleyenlere çay dağıtırken, ilginç görüntüler oluştu. İtfaiye ekiplerinin 5 araçla yaklaşık iki saat süren çalışması ardından alevler kontrol altına alınabildi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlatıldı.
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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