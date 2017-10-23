Yangın keyfi!

Erzincan'da dün, belediye karşındaki 3 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle başladı. Alevler bir anda yükseldi. Binada bulunanlar tahliyeedilirken, sevk edilen çok sayıdaitfaiye ekibi de alevlere müdahaleetti. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, aşağıda bekleyen görevlilere ve yangını izleyenlere yakındaki bir kafeden tepsilerle çay servisi yapıldı. Garsonlar,emniyet şeridinin çevresindebekleyenlere çay dağıtırken, ilginçgörüntüler oluştu. İtfaiye ekiplerinin5 araçla yaklaşık iki saat sürençalışması ardından alevler kontrolaltına alınabildi. Yangının çıkışsebebi ile ilgili çalışma başlatıldı.
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