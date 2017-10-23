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Türkiye bizim ikinci evimiz

, 29 yıldır ’da düzenlenen yarışmaya katıldı. Etaplar bitince de koylarda tatil yaptı. “Türkiye bizim ikinci evimiz. İnsanı büyülüyor” diyerek hayranlıklarını anlattı

Türkiye bizim ikinci evimiz
Muğla 'da, 29'uncusu düzenlenen The Bodrum Cup Uluslararası Denizcilik Festivali ve Yat Yarışları başladı. Organizasyona, dünyanın farklı ülkelerinden yarışmacılar katıldı. 150 teknedeki yüzlerce yelkenci, yeşilin ve mavinin buluştuğu eşsiz Bodrum koylarına hayran kaldı. 6 kişilik Hollanda ekibi ise önce yarıştı. Performanslarıyla dikkatleri üzerlerine topladı. Her etapta başarı sağladı. Sonra da yorgunluklarını tatil yaparak çıkarttı.



"BURADAN KOPAMADIK"
Farklı mesleklerle uğraşan grup üyeleri Türkiye'yi çok sevdiklerini anlattı. Hollanda'da bir turizm acentesinde çalışan Joan Van Heesbeen, "Bunun çok heyecanlı olduğunu düşünüyoruz çünkü yıllar boyunca teknelerin isimlerini hatırlıyorsun, rakiplerini tanıyorsun. Türkiye çok güzel bir ülke. Adeta insanı büyülüyor. Yıllar geçti, sistem değişti, fakat biz buradan kopamadık. Türkiye bizim ikinci evimiz. Biz sadece yılın bugünlerinde değil, belirli zamanlarında da Türkiye'ye geliyoruz. Yarışlar, Türkiye'ye gelmemiz için sadece bir vesile" ifadelerini kullandı. Gruptaki kadın sporculardan Ria Vanden Brink ise yarışlarla doyumsuz Türkiye güzelliğini görme fırsatı yakaladıklarını dile getirdi. Organizasyonun Onursal Başkanı Erman Aras da "Birçok yabancı grubumuz var ancak en uzun soluklu olan bu Hollandalı ekibimiz. Türkiyeyi ve Bodrum'u çok seviyorlar. Onlarla artık aile gibi olduk" diye konuştu.
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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