Muğla Bodrum'da, 29'uncusu düzenlenen The Bodrum Cup Uluslararası Denizcilik Festivali ve Yat Yarışları başladı. Organizasyona, dünyanın farklı ülkelerinden yarışmacılar katıldı. 150 teknedeki yüzlerce yelkenci, yeşilin ve mavinin buluştuğu eşsiz Bodrum koylarına hayran kaldı. 6 kişilik Hollanda ekibi ise önce yarıştı. Performanslarıyla dikkatleri üzerlerine topladı. Her etapta başarı sağladı. Sonra da yorgunluklarınıtatil yaparak çıkarttı.
"BURADAN KOPAMADIK"
Farklı mesleklerle uğraşan grup üyeleri Türkiye'yi çok sevdiklerini anlattı. Hollanda'da bir turizm acentesinde çalışan Joan VanHeesbeen, "Bunun çok heyecanlı olduğunu düşünüyoruz çünkü yıllar boyunca teknelerin isimlerini hatırlıyorsun, rakiplerini tanıyorsun. Türkiye çok güzel bir ülke. Adetainsanı büyülüyor. Yıllar geçti, sistem değişti, fakat biz buradan kopamadık. Türkiye bizim ikinci evimiz.Biz sadece yılın bugünlerindedeğil, belirli zamanlarında daTürkiye'ye geliyoruz. Yarışlar, Türkiye'ye gelmemiz için sadece bir vesile" ifadelerini kullandı. Gruptaki kadın sporculardan Ria Vanden Brink ise yarışlarla doyumsuz Türkiye güzelliğini görme fırsatı yakaladıklarını dile getirdi. Organizasyonun Onursal Başkanı Erman Aras da "Birçokyabancı grubumuz var ancak enuzun soluklu olan bu Hollandalıekibimiz. Türkiyeyi ve Bodrum'uçok seviyorlar. Onlarla artık ailegibi olduk" diye konuştu.
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