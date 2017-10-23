İlaç gibi aşk

İstanbul'dayaşayan YeşimGökyar, 9 yaşındaykenkanser hastasıolduğunu öğrendi. 25yaşındaki genç kız, tam16 yıl boyunca kanserlemücadele etti. Belkihastalığı yenemedi,ama hayattanvazgeçmedi. Doktorlar'Umut yok' dese dehayat ona yepyeni biryol çizdi. Geçtiğimiz yılNisan ayında, OrhanKoza ile tanıştı. 32 yaşındaki Orhan, aşık olduğu kızınkanser hastası olduğunu öğrendi. Çevresi 'Sen bu kızaboşuna ümit verme' dese de kimseyi dinlemedi. 'Birgün bile ömrü varsa onunla evleneceğim' dedi. Genç kızıailesinden istedi. Bu sırada Yeşim'in çocuk için tek canlıyumurtasının kaldığı öğrenen çift, vakit kaybetmeden 24Eylül'de evlendi. Sıra, çocuk sahibi olmak için tüp bebektedavisi görmeye geldi. Kansere inat eşine bir bebekvereceğini söyleyen Yeşim, "Tek isteğim, canlı kalanyumurtanın ölmemesi ve hayatıma nefes olan Orhan'abir çocuk verebilmek. Çünkü o benim kanayan yaramınkabuğu oldu. Acımın ilacı..." dedi.
Kanserle zorlu mücadelesinde en büyük desteği sevdiği adamdan gören Yeşim eşi için "O benim acımın ilacı" dedi.
Modern zamanın Romeo'su Orhan, tedavi boyunca Yeşim'in başından bir an olsun ayrılmadı.
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