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İlaç gibi aşk

Yeşim 16 yıl kanserle mücadele etti. Hayattan vazgeçtiği sırada Orhan ile tanışıp evlendi. Genç kızın şimdi tek hayali, eşine bir çocuk verebilmek...

İlaç gibi aşk
İstanbul'da yaşayan Yeşim Gökyar, 9 yaşındayken kanser hastası olduğunu öğrendi. 25 yaşındaki genç kız, tam 16 yıl boyunca kanserle mücadele etti. Belki hastalığı yenemedi, ama hayattan vazgeçmedi. Doktorlar 'Umut yok' dese de hayat ona yepyeni bir yol çizdi. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında, Orhan Koza ile tanıştı. 32 yaşındaki Orhan, aşık olduğu kızın kanser hastası olduğunu öğrendi. Çevresi 'Sen bu kıza boşuna ümit verme' dese de kimseyi dinlemedi. 'Bir gün bile ömrü varsa onunla evleneceğim' dedi. Genç kızı ailesinden istedi. Bu sırada Yeşim'in çocuk için tek canlı yumurtasının kaldığı öğrenen çift, vakit kaybetmeden 24 Eylül'de evlendi. Sıra, çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisi görmeye geldi. Kansere inat eşine bir bebek vereceğini söyleyen Yeşim, "Tek isteğim, canlı kalan yumurtanın ölmemesi ve hayatıma nefes olan Orhan'a bir çocuk verebilmek. Çünkü o benim kanayan yaramın kabuğu oldu. Acımın ilacı..." dedi.


Kanserle zorlu mücadelesinde en büyük desteği sevdiği adamdan gören Yeşim eşi için "O benim acımın ilacı" dedi.
Modern zamanın Romeo'su Orhan, tedavi boyunca Yeşim'in başından bir an olsun ayrılmadı.

Erhan ÖZTÜRK
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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