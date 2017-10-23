Haseki alev alev

İstanbul'da dün, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yangın çıktı. Alevleri fark eden güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, alevlerin bulunduğu kısma müdahaledebulundu. Olay yerine sevk edilen diğer itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yangın başka yerlere sıçramadan söndürüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerince duman tahliyesinin yapıldığı yangında, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.
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