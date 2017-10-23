 ;
Yol Durumu
  1. Yakın dehşet
  2. Yangın keyfi!

alev alev

Haseki alev alev
İstanbul'da dün, Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yangın çıktı. Alevleri fark eden güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, alevlerin bulunduğu kısma müdahalede bulundu. Olay yerine sevk edilen diğer itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yangın başka yerlere sıçramadan söndürüldü. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerince duman tahliyesinin yapıldığı yangında, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.

Barış SÖZAL
Etiketler: ,
  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar