 ;
Yol Durumu
  1. Kızıl Soros’a Bay Dışkı sahip çıkıyor
  2. Genç Türkiye

Ankara yolunda

Hamdu Sena Ankara yolunda
Rize'nin İkizdere İlçesi'nde yaşayan 11 yaşındaki Bilgin, yeni doğan keçisini sırtında taşıdı. Bu fotoğraflar sosyal medyayı salladı. Tüm Türkiye'yi kendine hayran bırakan Hamdu Sena'nın yolu Ankara'ya uzandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyalar tatlısı bu kızı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara'ya davet etti. Hamdu Sena ile ailesi, bu davetten büyük mutluluk ve onur duyduklarını söyledi. Öte yandan Zonguldak'ta "kirlenmesin" diye otobüsün koltuklarına oturmayan madenciler de davetliler arasındaydı.
Etiketler:
  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar