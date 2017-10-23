Hamdu Sena Ankara yolunda

Rize'nin İkizdere İlçesi'nde yaşayan 11 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin, yeni doğan keçisini sırtında taşıdı. Bu fotoğraflar sosyal medyayı salladı. Tüm Türkiye'yi kendine hayran bırakan Hamdu Sena'nın yolu Ankara'ya uzandı. Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan, dünyalar tatlısı bu kızı29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndaAnkara'ya davet etti. HamduSena ile ailesi, bu davetten büyükmutluluk ve onur duyduklarınısöyledi. Öte yandan Zonguldak'ta "kirlenmesin" diye otobüsün koltuklarına oturmayan madenciler de davetliler arasındaydı.
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