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elebaşından alçak talimat

elebaşı Gülen son yayınladığı videoda yeni bir darbe talimatı verdi.

FETO elebaşından alçak talimat

Gazeteci-Yazar Latif Erdoğan, Türker Akıncı'nın sunduğu Ne Var Ne Yok programına konuk oldu.

lideri Fethullah Gülen'in son videosunda yeni bir darbe emri verdiğini söyleyen Erdoğan oldukça dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

'DARBE EMRİ'

Gülen'in son videosunda 'Ayağa kalk Sakarya' diyerek ayağa kalkmasını yorumlayan Erdoğan 'Beden dilini iyi okumak lazım bu tamamen Gülen'in yeni darbe emridir' dedi.

İşte o görüntüler
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  • 20 Ekim 2017, Cuma 11:14
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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şerif keskin şerif keskin

eğer maçanız yiyorsa hadi yapın,ancak önceki gibi olmayacak öleceksiniz amerikan köpekleri,bügün dünyada ne kadar pis iş varsa hepsinin arkasında amerika ve onun kullandığı köpekleri vardır.Hani herşeyide amerikamı yapıyor diyordunuz.şimdi ne diyeceksiniz.her devlet ölümü tadacaktır.insanların ölümü gibi devletlerin de ölümü vardır.......,,,,

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evet0
hayır0
cevapla 20.10.2017 15:12
DOĞAN DOĞAN

SEMİH SONSUZ KERE AMİN CUMANIN HÜRMETİNE İSLAM DÜŞMANLARI KAHRU PERİŞAN OLSUN...

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evet0
hayır0
cevapla 20.10.2017 15:04
Semih Semih

Hain, şerefsiz kansız Fetullah gavuru. Rabbim seni felç etsin şu aziz mübarek Cuma günü yüzüsuhurmetine. Böyle ağzın dilin alına canın derdine düşesin, inim inim inliyesin. Bu kadar gördükleri ihanetlere rağmen halen onun yolunda gitmeye devam eden her kim ise bu bedduam onlar içinde olsun. Aminn

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evet0
hayır0
cevapla 20.10.2017 12:59
Hakkı Şanlı Hakkı Şanlı

Yapsınlar da görelim.Bu defa silahlar konuşacak.Yaptıklarına pişman edeceğiz. Allah'ın izniyle..

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evet0
hayır0
cevapla 20.10.2017 12:15
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