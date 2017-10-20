Gazeteci-Yazar Latif Erdoğan, Türker Akıncı'nın sunduğu Ne Var Ne Yok programına konuk oldu.



FETÖ lideri Fethullah Gülen'in son videosunda yeni bir darbe emri verdiğini söyleyen Erdoğan oldukça dikkat çekici açıklamalarda bulundu.



'DARBE EMRİ'



Gülen'in son videosunda 'Ayağa kalk Sakarya' diyerek ayağa kalkmasını yorumlayan Erdoğan 'Beden dilini iyi okumak lazım bu tamamen Gülen'in yeni darbe emridir' dedi.

İşte o görüntüler