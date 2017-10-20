Gazeteci-Yazar Latif Erdoğan, Türker Akıncı'nın sunduğu Ne Var Ne Yok programına konuk oldu.
FETÖ lideri Fethullah Gülen'in son videosunda yeni bir darbe emri verdiğini söyleyen Erdoğan oldukça dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
'DARBE EMRİ'
Gülen'in son videosunda 'Ayağa kalk Sakarya' diyerek ayağa kalkmasını yorumlayan Erdoğan 'Beden dilini iyi okumak lazım bu tamamen Gülen'in yeni darbe emridir' dedi.
İşte o görüntüler
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eğer maçanız yiyorsa hadi yapın,ancak önceki gibi olmayacak öleceksiniz amerikan köpekleri,bügün dünyada ne kadar pis iş varsa hepsinin arkasında amerika ve onun kullandığı köpekleri vardır.Hani herşeyide amerikamı yapıyor diyordunuz.şimdi ne diyeceksiniz.her devlet ölümü tadacaktır.insanların ölümü gibi devletlerin de ölümü vardır.......,,,,
SEMİH SONSUZ KERE AMİN CUMANIN HÜRMETİNE İSLAM DÜŞMANLARI KAHRU PERİŞAN OLSUN...
Hain, şerefsiz kansız Fetullah gavuru. Rabbim seni felç etsin şu aziz mübarek Cuma günü yüzüsuhurmetine. Böyle ağzın dilin alına canın derdine düşesin, inim inim inliyesin. Bu kadar gördükleri ihanetlere rağmen halen onun yolunda gitmeye devam eden her kim ise bu bedduam onlar içinde olsun. Aminn
Yapsınlar da görelim.Bu defa silahlar konuşacak.Yaptıklarına pişman edeceğiz. Allah'ın izniyle..
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