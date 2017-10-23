Biza geldi

Suriye'de güvenli bölge oluşturmak için bölgeye giderek Cerablus, El Bab gibi kentleri terörden temizleyen Mehmetçik, Biza'yı da özgürlüğüne kavuşturdu. Askerler Biza'nın kent girişine Türkçe olarak asılan "Biza'ya Hoşgeldiniz" pankartıyla karşılandı. Mehmetçik bu pankartı sosyal medyadan paylaşarak Türkiye'nin bölge halkı tarafından ne derece sevildiğini bir kez daha gösterdi. Bu arada TSK'nın İdlib'de gerginliği azaltma bölgesine intikali kapsamında Hatay'da askeri hareketlilik devam etti. İdlib'in sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ne giden askeri malzemeler, 4 otobüs asker ve zırhlı personel taşıyıcılarla birliklere sevk edildi. Hatay'daki sınır hattının bazı yerlerine askeri iş makineleri kullanılarak kurşun geçirmez akordiyon siper örme işlemi de sürdü.
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