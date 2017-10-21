Kızıl Soros'a darbe ve terör sorgusu

Geçtiğimiz gece Gaziantep'ten İstanbul'a döner dönmez Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan Osman Kavala'ya yöneltilen suçlamalar belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı'nın talimatı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı Kavala'nın 15 Temmuz öncesi katıldığı bazı toplantılar gerekçesiyle yürütülen bir soruşturma kapsamında şüpheli olduğu öğrenildi.

DARBE SUÇLAMASI YÖNELTİLDİ

Kavala hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasal Düzeni Cebir ve Şiddet Kullanarak Değiştirmeye Teşebbüs Etmek' ve 'Cebir Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs' suçları kapsamında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

HTS KAYITLARI İNCELENİYOR

Kavala'nın Şişli'deki iş yeri ve Şile'deki ev adresinde arama yapıldı. Bu aramalar sırasında çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Bu dijital malzemeler emniyete götürülerek incelemeye alındı. Aynı zamanda Kavala'nın üzerinden çıkan telefona da el konuldu. Emniyet güçleri Kavala'nın geçmişe dönük HTS trafiğini de incelemeye aldı.

KARANLIK İLİŞKİLERİN ODAĞINDA

2013 yılında gerçekleştirilen Gezi olaylarında adı gündeme gelen iş adamı Osman Kavala F-16 uçaklarını modernize eden kişi olarak gündeme gelmiş, aynı zamanda HDP'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullandığı 'Seni Başkan yaptırmayacağız' sloganını üreten kişi olmuştu. Kavala'nın adı Birgün Gazetesi'ni finanse eden iş adamı olarak ve İmralı Tutanakları'nın sızdırılması olayında da gündeme gelmişti. HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Kavala'nın selamını İmralı'daki PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a ilettiği ortaya çıkmıştı 

ŞABAN KARDAŞ GÖZALTINA ALINDI

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Başkanı Şaban Kardaş, gözaltına alındı. Ankara'daki evinde gözaltına alınan Kardaş, işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Kardaş'ın, iş adamı Osman Kavala'nın gözaltına alındığı soruşturma kapsamında yakalandığı öğrenildi. TOBB ETÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olan Dr. Kardaş, Kara Harp Okulu, Polis Akademisi Diplomasi Akademisi, Sakarya Üniversitesi ve diğer kurumlarda dersler de veriyordu.