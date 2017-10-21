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Hızır gibi yetişti

112 Acil Servis şoförü Başaran Gürevin, ayağı kesilen 70 yaşındaki hastayı sırtına alıp, 1 kilometre boyunca taşıdı. Yaptığı bu fedakarlık herkesi duygulandırdı

Hızır gibi yetişti
Giresun'un merkeze bağlı Çiçekli Köyü'nde yaşayan 70 yaşındaki Kazım Alevli fındık bahçesinde baltayla ayağını kesti. Yakınları 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Ancak bir sorun vardı. Yaralı Kazım Alevli'nin bulunduğu yere ambulansın geçeceği genişlikte bir yol yoktu. Devreye ambulans şoförü Başaran Gürevin girdi. Genç adam büyük bir fedakarlık yaparak, yaralıyı 1 kilometre boyunca sırtında ambulansa kadar taşıdı. Gürevin'in bu örnek davranışı herkes tarafından takdirle karşılandı. İl Sağlık Müdürlüğü Gürevin'i teşekkür belgesi ile ödüllendirdi. Alkışı hak eden Gürevin şunları söyledi: "İçimizde insan sevgisi var. Hiç düşünmeden amcayı sırtıma aldım. Ambulansa kadar taşıdım. Amcanın duası yeter."
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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