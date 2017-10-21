Hızır gibi yetişti

Giresun'un merkeze bağlı Çiçekli Köyü'nde yaşayan 70 yaşındaki KazımAlevli fındık bahçesinde baltayla ayağını kesti. Yakınları 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Ancak bir sorun vardı. Yaralı Kazım Alevli'nin bulunduğuyere ambulansın geçeceği genişliktebir yol yoktu. Devreye ambulans şoförü Başaran Gürevin girdi. Genç adam büyük bir fedakarlık yaparak, yaralıyı 1 kilometre boyunca sırtında ambulansa kadar taşıdı. Gürevin'in buörnek davranışı herkes tarafındantakdirle karşılandı. Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Gürevin'i teşekkür belgesi ile ödüllendirdi. Alkışı hak eden Gürevin şunları söyledi: "İçimizde insansevgisi var. Hiç düşünmeden amcayısırtıma aldım. Ambulansa kadartaşıdım. Amcanın duası yeter."
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