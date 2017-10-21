Bir 'Eylem' hikayesi!

Türkiye'ninkonuştuğu vahşet,4 Ekim'de yaşandı.Yunanistan'a kaçmakisteyen Eylem GülçinKanık, insan tacirleriyle300 bin Euro'ya anlaştı.Ancak kaçakçılar, onuöldürüp yaktı. Eylem'in,filmleri aratmayanhayat hikayesine iseTAKVİM ulaştı. Eylem,ilk evliliğini babasınınzoruyla 20 yaşındayaptı. İkinci evliliğindenbir oğlu oldu ancakaradığı mutluluğu yinebulamadı. Eski eşininoğlunu göstermemesinedeniyle psikolojiksorunlar yaşadı. Biryandan da üniversiteeğitimi aldı. Özel birüniversitede dışticaret bölümünübirincilikletamamladı. Bu sıradaerkek arkadaşıylabirlikte dolandırıcılıkçetesine bulaştı.Kredi kartı bilgilerinikopyalayıp vatandaşlarınhesaplarındaki paralarıkendilerine aktardı.Hakkında dolandırıcılıktandava açıldı. Yakalanınca20 ay hapis yattı. Babasınıakciğer kanserindenkaybedince bir yıkımdaha yaşadı. Cezaevindençıktıktan sonra yenibir hayata başladı. Birotomotiv şirketinde işealındı. 6 ay önce tutuksuzolarak yargılandığıdavadan arandığınıöğrenince, işinden ayrıldı.Babasından miras kalanparayla Yunanistan'akaçma kararı aldı.İnsan tacirleriyle anlaştı.Hatta öldürüldüğü gün,arkadaşlarını arayıphelallik aldı. Ancakkaçakçılar, talihsizkadını önce öldürdü,ardından yaktı. 37 yıllıkhayatına birçok trajedisığdıran Eylem'in ölümü,arkadaşlarını da yıktı.
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