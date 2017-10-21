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Bir 'Eylem' hikayesi!

İnsan tacirlerinin katlettiği Eylem’in hikayesi filmleri aratmadı. 1 çocuk annesi genç kadın 20 ay hapis yattı. Kendisine yeni bir hayat kurmak istedi ancak ölüm peşini bırakmadı

Bir Eylem hikayesi!
Türkiye'nin konuştuğu vahşet, 4 Ekim'de yaşandı. Yunanistan'a kaçmak isteyen Eylem Gülçin Kanık, insan tacirleriyle 300 bin Euro'ya anlaştı. Ancak kaçakçılar, onu öldürüp yaktı. Eylem'in, filmleri aratmayan hayat hikayesine ise TAKVİM ulaştı. Eylem, ilk evliliğini babasının zoruyla 20 yaşında yaptı. İkinci evliliğinden bir oğlu oldu ancak aradığı mutluluğu yine bulamadı. Eski eşinin oğlunu göstermemesi nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadı. Bir yandan da üniversite eğitimi aldı. Özel bir üniversitede dış ticaret bölümünü birincilikle tamamladı. Bu sırada erkek arkadaşıyla birlikte dolandırıcılık çetesine bulaştı. Kredi kartı bilgilerini kopyalayıp vatandaşların hesaplarındaki paraları kendilerine aktardı. Hakkında dolandırıcılıktan dava açıldı. Yakalanınca 20 ay hapis yattı. Babasını akciğer kanserinden kaybedince bir yıkım daha yaşadı. Cezaevinden çıktıktan sonra yeni bir hayata başladı. Bir otomotiv şirketinde işe alındı. 6 ay önce tutuksuz olarak yargılandığı davadan arandığını öğrenince, işinden ayrıldı. Babasından miras kalan parayla Yunanistan'a kaçma kararı aldı. İnsan tacirleriyle anlaştı. Hatta öldürüldüğü gün, arkadaşlarını arayıp helallik aldı. Ancak kaçakçılar, talihsiz kadını önce öldürdü, ardından yaktı. 37 yıllık hayatına birçok trajedi sığdıran Eylem'in ölümü, arkadaşlarını da yıktı.

Yunus Emre Kavak
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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