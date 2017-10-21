Baykal’ın başında 1 saat dua

Türkiye, Baykal'ın sağlına kavuşması için birleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hastaneye kaldırıldığı ilk andan itibaren CHP eski liderinin tedavisine özel bir ilgi gösterdi.



15 Ekim'de hastaneye giden Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti. Başucuna oturup Kur'an okudu, dua etti. Aileye de moral verdi! Baykal'ın eşi Olcay Hanım, "Minnettarım" dedi.



Cumhurbaşkanı, "Yaşadığım sürece Erdoğan ve ailesine kimse zarar veremez" diyen Baykal'ı zor gününde hiç yalnız bırakmadı. Gece özel uçak gönderip ailesinin istediği doktorun getirilmesini Erdoğan, sağladı.



6 gündür yoğun bakımda olan Baykal'ın uyutulduğu ve durumunda kötüleşme olmadığı açıklandı. Cumhurbaşkanı'nın yakın ilgisi, Baykal'ın eşi Olcay hanım ile çocukları Ataç ve Aslı Baykal'ı duygulandırdı.