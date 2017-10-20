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Yüzde yüz pişman!

Yüzde yüz pişman!
Konya'da 22 yaşındaki Yusuf Yayla kız arkadaşı V.T.'den ayrıldı. Bunalıma giren Yayla, 20 Kasım 2014 gecesi evdeki av tüfeğiyle çenesinin altına ateş ederek yaşamına son vermek istedi. Ölmedi ama yüzü parçalandı. Eski görünümüne kavuşması için ardı ardına ameliyatlar yapıldı. Burnu parçalandığı ve çenesi dağıldığı için trake deliğinden nefes alan Yayla'ya 3 kez baldırından alınan dokuyla kıkırdak nakli yapıldı, ancak tutmadı. 3 yılda 36 ameliyat olan Yusuf 37'nci kez bıçak altına yatacak.
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