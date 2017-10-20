Yıldırım'dan Rakka'daki Öcalan posterlerine sert tepki

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başbakan Binali Yıldırım, Rakka'da çekilen PKK-Öcalan fotoğraflarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:
RAKKA'DAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK POSTERİ
Terör örgütü ile işbirliği yapmanın ne kadar hazin bir sonuca götürdüğünü bu son fotoğraf göstermiştir. Görüntüler talihsizliktir. PKK teröristbaşının fotoğrafının orada sergileniyor olması talihsizliktir. ABD terör ile işbirliği yapmakla kalmıyor, Suriye'nin geleceğini de tehlikeye atıyor.
ABD İLE VİZE KRİZİ
Dışişleri yetkilileri karşılıklı değerlendiriyor umut ederim konu suhukletle çözüme kavuşur.
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