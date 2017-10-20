Satıyo‘Royce’

Görkemli Mardan Palace Otel battı! Rezervasyonlar durduruldu, suyu bile kesildi. Shakira ve Monica Bellucci gibi yıldızları taşıyan, işadamı Sarkan İsmailov’un Rolls-Royce’una el konuldu. 2 milyon TL’lik lüks otomobil icradan satılacak...
Mardan Palace'ın ihtişamı borçlar yüzünden söndü. Otelin tur şirketine borcu nedeniyle haczedilen Azeri işadamı Telman İsmailov'un oğlu Sarkanİsmailov'a ait Rolls-Royce, 15 günlüktaahhüt süresi dolduğu için icradan satılacak.
Azeri işadamıTelman İsmailov'unsahibi olduğuotelindekorasyonunda10 bin metrekarealtın ve 500 binkristal kullanılmıştı. Otelin açılışına katılanSharon Stone, Shakira,Paris Hilton, MariahCarey ve MonicaBellucci gibiyıldızlar icralık Rolls-Royce'u kullanmıştı.
BİZDEN SÜRE İSTEDİLER AMA...
Antalya'nın Kundu bölgesinde 2009 yılında 1.4 milyar dolara mal edilen ve2010'da 'Dünyanın En Lüks Oteli' seçilenMardan Palace Hotel'in suyu, yaklaşık 2 milyon TL'lik borcu yüzünden 15 gün önce kesildi. Rezervasyon alımı durdurulan otel, bu kez bir başka borç nedeniyle gündeme geldi. Kısa süre önce ANS Tur, alacağı nedeniyle Mardan Palace Hotel'e icra gönderdi. Tur şirketinin avukatları Ferda Perihan Savaş- cı ve Özgür Savaşcı, 465 bin lira alacak karşılığı icra taki- bi başlattı. Otelin açılışında Sharon Stone, Richard Gere, Shakira, Paris Hilton, Mariah Carey ve Monica Bellucci gibi yıldızları ağırlayan ve bu yıldızlardan bazılarının da kullandığı Sarkan İsmailov'a ait 2008 modelRolls-Royce Ghostmarka, yaklaşık 2 milyonlira değerindekilüks otomobil, haczedilerek, yediemin otoparkına çekildi. Borcun ödenmesi için kendilerinden 15 gün süre istendiğini belirten avukat Savaşçı, sürenin dolduğunu söyledi. Bu nedenle otomobilin icradan satışı için başvurduklarını belirterek, "İcra dairesi tarafındansatış için kıymet takdiriişlemleri yapılıyor. ÜzerindeSGK'nın da haczi bulunuyor " dedi.
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