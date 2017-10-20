 ;
Yol Durumu
  1. Baştan aşağı değişim!
  2. Amerika meseleyi hiç anlamamış

Satıyo‘Royce’

Görkemli battı! Rezervasyonlar durduruldu, suyu bile kesildi. Shakira ve Monica Bellucci gibi yıldızları taşıyan, işadamı Sarkan İsmailov’un Rolls-Royce’una el konuldu. 2 milyon TL’lik lüks otomobil icradan satılacak...

Satıyo‘Royce’
Mardan Palace'ın ihtişamı borçlar yüzünden söndü. Otelin tur şirketine borcu nedeniyle haczedilen Azeri işadamı Telman İsmailov'un oğlu Sarkan İsmailov'a ait Rolls-Royce, 15 günlük taahhüt süresi dolduğu için icradan satılacak.


Azeri işadamı Telman İsmailov'un sahibi olduğu otelin dekorasyonunda 10 bin metrekare altın ve 500 bin kristal kullanılmıştı.
Otelin açılışına katılan Sharon Stone, Shakira, Paris Hilton, Mariah Carey ve Monica Bellucci gibi yıldızlar icralık Rolls- Royce'u kullanmıştı.

BİZDEN SÜRE İSTEDİLER AMA...
Antalya'nın Kundu bölgesinde 2009 yılında 1.4 milyar dolara mal edilen ve 2010'da 'Dünyanın En Lüks Oteli' seçilen Mardan Palace Hotel'in suyu, yaklaşık 2 milyon TL'lik borcu yüzünden 15 gün önce kesildi. Rezervasyon alımı durdurulan otel, bu kez bir başka borç nedeniyle gündeme geldi. Kısa süre önce ANS Tur, alacağı nedeniyle Mardan Palace Hotel'e icra gönderdi. Tur şirketinin avukatları Ferda Perihan Savaş- cı ve Özgür Savaşcı, 465 bin lira alacak karşılığı icra taki- bi başlattı. Otelin açılışında Sharon Stone, Richard Gere, Shakira, Paris Hilton, Mariah Carey ve Monica Bellucci gibi yıldızları ağırlayan ve bu yıldızlardan bazılarının da kullandığı Sarkan İsmailov'a ait 2008 model Rolls-Royce Ghost marka, yaklaşık 2 milyon lira değerindeki lüks otomobil, haczedilerek, yediemin otoparkına çekildi. Borcun ödenmesi için kendilerinden 15 gün süre istendiğini belirten avukat Savaşçı, sürenin dolduğunu söyledi. Bu nedenle otomobilin icradan satışı için başvurduklarını belirterek, "İcra dairesi tarafından satış için kıymet takdiri işlemleri yapılıyor. Üzerinde SGK'nın da haczi bulunuyor " dedi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar