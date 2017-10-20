Doğru şık: Öğretmene ev hapsi!

Dayakçı öğretmene tepkiler çığ gibi büyüdü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de soruşturma başlattı. Adana'da Şakirpaşa İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Hacı Akan, tahtaya kaldırdığı öğrencisi Salih G.'den (7) 'D' harfini yazmasını istedi. Harfi yazamayan öğrencinin önce kafasına vurdu. Ardından çocuğu savurup, sırasına gönderdi. O sırada sınıfta bulunduğu iddia edilen bir veli bu anları ceptelefonu kamerasına kaydetti. Sosyal medyada paylaşınca olay açığa çıktı. Olayın şokunu hala yaşayan ve konuşmakta zorlanan küçük çocuk şunları söyledi: "D harfini yazamayınca ikikez eliyle kafama vurdu ve beni itti. O ançok canım yandı. Olayı anne ve babamasöylemedim. Arkadaşlarıma mahcup oldum" Baba Mehmet G. ile 3 aylık hamile anne Hamdiye G. şok oldu. Çift, soluğu karakolda aldı, şikayetçi oldu. Mehmet G., "O öğretmen en ağır cezayıalsın. Bu olayın peşini bırakmayacağız" derken, anne Hamdiye G. ise "Biz çocuğumuzu okuladayak yemesi için mi gönderiyoruz?Bu öğretmen normal bir insan değil.Çocuğumun psikolojisi bozuldu" diye konuştu. Hakkında 'Çocuğa karşı kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatılan öğretmen adliyeye sevk edlid. Nöbetçi mahkeme Hacı Akan'a ev hapsi verdi. Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı ve öğretmen açığa alındı.
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