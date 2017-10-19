Eylem Gülçin Kanık, Yunanistan’a kaçma planı yaptı. İstanbul’daki tüm mal varlığını sattı. 300 bin euro ile Didim’e gidip, insan kaçakçılarıyla anlaştı. Ancak çete, para için genç kadını boğarak yaktı...
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Eylem Gülçin Kanık (37), insan tacirleri tarafından yakıldı. Vahşet, 7 Ekim'de yaşandı. İstanbul'da yaşayan Eylem Gülçin Kanık, 2011'de bir TV kanalında yayınlanan "Bugün ne giysem?" adlı yarışmaya katıldı. Dolandırıcılık ve uyuşturucu kullanmak suçlarından yargılandığı davadan 6 yıl hapis cezası aldı. Cezaevine girmek istemeyen Kanık, Yunanistan'a kaçmak için Aydın Didim'deki insan kaçakçılarıyla anlaştı. İstanbul'daki tüm mal varlığını satıp, 300 bineuro ile soluğu Didem'de aldı. İnsan kaçakçılığı yapan çeteise korkunç bir plan yaptı. Genç kadından anlaştıkları parayı alan şebeke, Kanık'ta daha fazla para olduğunu anladı. Kaçakçılar, "Yunanadalarına geçeceğiz" diyerek Manastır Koyu'na götürdükleri Kanık'ı, parasını aldıktansonra boğdu ve cesedi yaktı. Çete, dahasonra kaçtı. 7 Ekim günü bölgede gezintiye çıkan vatandaşlar, çalılıkların arasında yanmış bir kadın cesedi görünce durumu polise bildirdi. Büyük bölümü yandığı içintanınmaz halde olan ceset, otopsi içinAdli Tıp'a gönderildi. Kanık, göbeğindeki piercingten teşhis edildi. Genç kadının ceptelefonu kayıtları ve MOBESE kameralarıincelendi. 10 gün süren çalışmaların adından Eylem Gülçin Kanık'ı öldüren çete tespit edildi. Gözaltına alınan 5 kişi, cinayeti itiraf etti.
TECAVÜZ ŞÜPHESİ
Güvenlik güçleri, Eylem Gülçin Kanık'ın öldürüldüğü yerde prezervatif ele geçirildi. Tecavüz şüphesi gündeme geldi. Kanık'ın ailesinden DNA örneği alınacağı öğrenildi.
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