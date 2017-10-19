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Korkunç!

, ’a kaçma planı yaptı. İstanbul’daki tüm mal varlığını sattı. 300 bin euro ile Didim’e gidip, insan kaçakçılarıyla anlaştı. Ancak çete, para için genç kadını boğarak yaktı...

Korkunç!
Yasa dışı yollarla 'a gitmek isteyen (37), insan tacirleri tarafından yakıldı. Vahşet, 7 Ekim'de yaşandı. İstanbul'da yaşayan Eylem Gülçin Kanık, 2011'de bir TV kanalında yayınlanan "Bugün ne giysem?" adlı yarışmaya katıldı. Dolandırıcılık ve uyuşturucu kullanmak suçlarından yargılandığı davadan 6 yıl hapis cezası aldı. Cezaevine girmek istemeyen Kanık, Yunanistan'a kaçmak için Aydın Didim'deki insan kaçakçılarıyla anlaştı. İstanbul'daki tüm mal varlığını satıp, 300 bin euro ile soluğu Didem'de aldı. İnsan kaçakçılığı yapan çete ise korkunç bir plan yaptı. Genç kadından anlaştıkları parayı alan şebeke, Kanık'ta daha fazla para olduğunu anladı. Kaçakçılar, "Yunan adalarına geçeceğiz" diyerek Manastır Koyu'na götürdükleri Kanık'ı, parasını aldıktan sonra boğdu ve cesedi yaktı. Çete, daha sonra kaçtı. 7 Ekim günü bölgede gezintiye çıkan vatandaşlar, çalılıkların arasında yanmış bir kadın cesedi görünce durumu polise bildirdi. Büyük bölümü yandığı için tanınmaz halde olan ceset, otopsi için Adli Tıp'a gönderildi. Kanık, göbeğindeki piercingten teşhis edildi. Genç kadının cep telefonu kayıtları ve MOBESE kameraları incelendi. 10 gün süren çalışmaların adından Eylem Gülçin Kanık'ı öldüren çete tespit edildi. Gözaltına alınan 5 kişi, cinayeti itiraf etti.

TECAVÜZ ŞÜPHESİ
Güvenlik güçleri, Eylem Gülçin Kanık'ın öldürüldüğü yerde prezervatif ele geçirildi. Tecavüz şüphesi gündeme geldi. Kanık'ın ailesinden DNA örneği alınacağı öğrenildi.

Kazım YÖRÜKCE
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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