Büyük sınav!

İŞTE YKS TAKVİMİ
SINAV başvurusu 2018 yılının Mart ayı içinde yapılacak.
OKULLAR kapandıktan sonra 23-24 Haziran'da yapılacak...
SAAT 10.00'da başlayacak. Artık 15 dakika kuralı uygulanmayacak...
TÜM merkezlerde engellilerin sınava girebilmesi için hazırlıklar tamamlanacak.
ADAYLARDAN her iki oturum için sadece 120 TL alınacak... Daha önce 160 lira alınıyordu...
ÖĞLEDEN sonra Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri sınavları yapılacak.
PAZAR günü ise 80 soruluk yabancı dil sınavı olacak...
TEMEL Yeterlilik Testi'nde en az 150 puan alanlar yüksekokullara giriş hakkı kazanacak. 180 puan üzerinde alanlar 4 yıllık lisansa hak kazanacak. 200 puanın ise 2 yıl geçerliliği olacak...
SABAH yapılacak olan ilk oturum 40 Türkçe ve 40 matematik sorusu sorulacak.
İKİNCİ oturumda Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya'dan 40, Sosyal Bilimleri 40, Matematik 40 ve Fen Bilimleri 40 test sorusundan oluşacak. Oturumların süresi daha sonra belirlenecek.
BU FERYAT SON BULACAK
Geçtiğimiz yıllarda 10.00'da başlayacak sınav için adayların 09.45'te salona girmeleri gerekiyordu. Zamanında gelemeyen öğrenciler içeriye alınmayınca, böyle feryat ediyordu.
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