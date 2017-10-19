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Bu işin tadı kaçtı!

Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi zayıflamak için ameliyat masasına yattı. Sadece 78 kiloydu. Midesi küçüldü ama hastaneden cenazesi çıktı...

Bu işin tadı kaçtı!
Zayıflamak isteyenler artık diyete değil mide küçültme ameliyatlarına başvuruyor. Ancak kilosu uygun olmayan kişilere yapılan ameliyatlar ölümle sonuçlanıyor. Bunun son örneği Fenerbahçe Spor Kulübü personeli ve üyesi oldu. 78 kilo olan genç kadın, zayıflamak için bıçak altına yattı. Midesinin bir bölümü alındı ama operasyon sonrası akciğeri su topladı. Zayıflamak için geldiği hastaneden çıkamadı. Durumu ağırlaştı, makineye bağlı verdiği yaşam savaşını kaybetti. Özge Şeker'in cenazesi önceki gün Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Fenerbahçe Kulübü'nün projesi 'Hedef 1 Milyon Üye' Koordinatörü Ece Köprek, Fenerbahçe Kulübü Fatih Şube Başkanı Yahya Uğur, Kadıköy Şube Başkanı İlyas Bulcay ile Şeker'in yakınları ve kulüp çalışanları katıldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da cenazeye çelenk gönderdi. Şeker'in ölümü yakınları başta olmak üzere sosyal medya kullanıcılarını da isyan ettirdi. Uzmanlar, kriterleri uygun olmayan, vücut kitle indeksi 40'ın altında, 10-15 kilo fazlası olan kişilere mide küçültme ameliyatı yapılamayacağını söylüyor. Bu tip ameliyatların ölümle sonuçlandığının altını çizerek, "Özellikle son dönemde zayıflamak isteyenleri bazı hastanelere ve hekimlere yönlendiren 'simsarlar' ortaya çıkmaya başladı. Bunlara dikkat" uyarısında bulundu.

ÖZGE Şeker, 15 ay önce mide ameliyatından dolayı kaybettiğim annemi getirdi aklıma. Yeter artık...
Dayatılan güzellik algısından ve acımasız söylemlerden dolayı bir kişi daha hayatından oldu.
ÖZGE, 7 bin lira alabilmek için bu ameliyatı yapan kasaplar yüzünden öldü...
BİR gün, böyle bir paylaşım yapacağım, aklıma bile gelmezdi. Yüreği güzel, kendi güzel dost, çok erken gittin...
BENZERLERİNİ gördüm... Cinayet olarak kabul ediyorum!
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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