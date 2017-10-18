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Sahte rakı gerçek acı

2 arkadaşı tarafından zorla sahte rakı içirilip zehirlenen Deniz K. hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi görürken kaçırıldı. Polis, kayıp çocuğu ve şüphelileri bulmak için çalışma başlattı

Sahte rakı gerçek acı
Adana'da sahte içki skandalı yaşandı. Geçen yıl girdiği seviye belirleme sınavında 500 tam puan alarak birinci olan Deniz K. (12), hafta sonları dayısının dükkanında çalışmaya başladı. İddialara göre Deniz, 14 Ekim'de 2 arkadaşının zorlamasıyla büfeden sahte rakı aldı. Arkadaşları tarafından zorla sahte rakı içirilen çocuk fenalaştı. Deniz, kendinden geçip beton zemine düşerek yaralandı. Düştüğü için kanlar içinde kalan Deniz'i evine bırakan gençler, anne İlkay K.'ya "Oğlunuzu sokakta sarhoş halde bulduk" dedikten sonra evden ayrıldı. Çocuğunun halini görüne şok geçiren anne, hemen ambulans çağırdı. Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. 1 gün sonra kendine gelen Deniz, organlarının sahte rakıdan etkilenmiş olabileceği şüphesiyle yoğun bakıma alındı. Bu sırada Deniz'in arkadaşları hastaneye giderken, anne İlkay K. da sigara içmek
için dışarı çıktı. Bir süre sonra yoğun bakıma çıkan anne, oğlunu bulamadı. Doktorların yanına giden anne, çocuğun taburcu edildiği cevabını aldı. Oğlunun kaçırıldığını söyleyen anne, polise giderek oğluna rakı satan büfeci ve ona zorla rakı aldırıp içiren arkadaşlarından şikayetçi olduğunu açıkladı. Her yerde oğlunu arayan anne, "Oğlum neredesin" diye ağladı. Polis ekipleri ise sahte rakı sattığı ileri sürülen büfeci Sevgin Yılmaz'ı gözaltına aldı. Hastaneden kaçırılan Deniz K. ile ona zorla sahte rakı içiren şüphelilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Ziya RAMOĞLU
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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