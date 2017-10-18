Sahte rakı gerçek acı

Adana'dasahte içkiskandalı yaşandı.Geçen yıl girdiği seviyebelirleme sınavında 500tam puan alarak birinciolan Deniz K. (12),hafta sonları dayısınındükkanında çalışmayabaşladı. İddialara göreDeniz, 14 Ekim'de 2arkadaşının zorlamasıyla büfeden sahterakı aldı. Arkadaşları tarafından zorlasahte rakı içirilen çocuk fenalaştı. Deniz,kendinden geçip beton zemine düşerekyaralandı. Düştüğü için kanlar içinde kalanDeniz'i evine bırakan gençler, anne İlkayK.'ya "Oğlunuzu sokakta sarhoş haldebulduk" dedikten sonra evden ayrıldı.Çocuğunun halini görüne şok geçirenanne, hemen ambulans çağırdı. Sahteiçkiden zehirlendiği belirlenen küçükçocuk hastaneye kaldırıldı. 1 gün sonrakendine gelen Deniz, organlarınınsahte rakıdan etkilenmiş olabileceğişüphesiyle yoğun bakıma alındı. Busırada Deniz'in arkadaşları hastaneyegiderken, anne İlkay K. da sigara içmek
için dışarı çıktı. Bir süre sonra yoğun bakıma çıkan anne, oğlunu bulamadı. Doktorlarınyanına giden anne, çocuğun taburcuedildiği cevabını aldı. Oğlunun kaçırıldığını söyleyen anne, polise giderek oğluna rakı satan büfeci ve ona zorla rakı aldırıp içiren arkadaşlarından şikayetçi olduğunu açıkladı. Her yerde oğlunu arayan anne, "Oğlum neredesin" diye ağladı. Polis ekipleri ise sahte rakı sattığı ileri sürülen büfeci Sevgin Yılmaz'ı gözaltına aldı. Hastaneden kaçırılan Deniz K. ile ona zorla sahte rakı içiren şüphelilerin bulunması için çalışma başlatıldı.
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