Metres yaktı!

Yasak aşk mağduru evli kadın, akılalmaz bir saldırıya uğradı. Korkunç olay Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nde yaşandı. İki çocuk annesi Vildan Meşe, önceki gün işe gitmek için evden çıktı. Servisi beklemeye başladı. Ancak bu sırada kocası M.Ş.'nin sevgilisi N.Ç. karşısına çıktı. "Yetti artık bıktım senden" diyen N.Ç, Vildan Meşe'ninbaşından aşağıya kaynarsu boşalttı. Sonra da kaçtı. Talihsiz kadın ise yere yığıldı. Acılar içinde kıvranmaya başladı. Çevredekiler de polisi ve 112'yi aradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Meşe'nin yüzünde, vücudunda veayaklarında birinci derecedeyanık oluştuğu saptandı.
'KOCAM BENİ DÖVDÜ'
Olayın şokunu atlatamayan Vildan Meşe, "Sabah işegidiyordum. Servisi gelincebindim. Koltuğa oturdum.Bu sırada N.Ç. arabanın içinegirdi. Çantasındaki sıcak sudolu bidonu ben arabadakoltukta otururken 'Yettiartık bıktım senden' diyebağırdıktan sonra üzerimedöktü" diye konuştu. N.Ç. tarafından daha önce tehdit edildiğini de belirten Vildan Meşe, "Beni sürekli tehdit ediyordu.Durumu eşime anlattı. Ama oda beni dövdü. Şikayetçiyim" dedi. Öte yandan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. SaldırganN.Ç. kısa sürede yakalandı.
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