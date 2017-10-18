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Metres yaktı!

İki çocuk annesi , kocasının metresinin saldırısına uğradı. Kaynar suyla haşlandı. Yüzünden ayaklarına kadar yandı. Saldırgan ise fazla kaçamadı

Metres yaktı!
Yasak aşk mağduru evli kadın, akılalmaz bir saldırıya uğradı. Korkunç olay Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nde yaşandı. İki çocuk annesi Vildan Meşe, önceki gün işe gitmek için evden çıktı. Servisi beklemeye başladı. Ancak bu sırada kocası M.Ş.'nin sevgilisi N.Ç. karşısına çıktı. "Yetti artık bıktım senden" diyen N.Ç, Vildan Meşe'nin başından aşağıya kaynar su boşalttı. Sonra da kaçtı. Talihsiz kadın ise yere yığıldı. Acılar içinde kıvranmaya başladı. Çevredekiler de polisi ve 112'yi aradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Meşe'nin yüzünde, vücudunda ve ayaklarında birinci derecede yanık oluştuğu saptandı.

'KOCAM BENİ DÖVDÜ'
Olayın şokunu atlatamayan , "Sabah işe gidiyordum. Servisi gelince bindim. Koltuğa oturdum. Bu sırada N.Ç. arabanın içine girdi. Çantasındaki sıcak su dolu bidonu ben arabada koltukta otururken 'Yetti artık bıktım senden' diye bağırdıktan sonra üzerime döktü" diye konuştu. N.Ç. tarafından daha önce tehdit edildiğini de belirten Vildan Meşe, "Beni sürekli tehdit ediyordu. Durumu eşime anlattı. Ama o da beni dövdü. Şikayetçiyim" dedi. Öte yandan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Saldırgan N.Ç. kısa sürede yakalandı.
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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