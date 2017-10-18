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Bir başka Gamze

, 176 kiloya çıktı. 20 ayda tam 93 kilo vermeyi başardı. 83 kiloya inerek büyük bir değişim yaşadı. Yakınları bile tanımakta zorlandı.

Bir başka Gamze
Antalyalı solist 41 yaşındaki Gamze Türker, hızla kilo almaya başladı. 176 kiloya ulaştı. Aşırı kiloları yüzünden sahnede oturarak şarkı söyleyen Türker, yürümekte bile zorlandı. Türker ayrıca aşırı kiloya bağlı olarak şeker ve tansiyon hastalığına yakalandı. Genç kadın, zayıflamak için Dr. Aziz Sümer'in kapısını çaldı. Fazla kilolarından kurtulmak için ameliyat masasına yattı. Tüp mide ameliyatıyla 20 ayda tam 93 kilo vererek 176'dan 83 kiloya inmeyi başardı. Zayıfladığı için yakınlarının bile tanımakta zorlandığı Türker, hedefinin 70 kiloya inmek olduğunu açıkladı. Sadece kilolarından değil, kilonun neden olduğu şeker ve yüksek tansiyon hastalığından da kurtulduğunu söyleyen Türker, kilo verirken neler yaptığını ise şu sözlerle anlattı: "Ekmek, pilav gibi karbonhidratlı besinlerden uzak duruyorum. Sebze ağırlıklı ve dengeli besleniyorum. Her gün düzenli olarak yürüyüş yapıyorum."


Türker, 176 kiloyken yürümekte bile zorlanıyordu.
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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