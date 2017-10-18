Irak Ordusu, yasa dışı referandum sonrası düğmeye bastı. Kerkük’ü aldı. Dün de Ezidi kenti Sincar ile Mahmur’da kontrolü sağladı. Barzani iyice köşeye sıkıştı. Peşmergeleri kaçtı. ABD ve Almanya da kendisini satınca PKK’nın taktiğine sarıldı. Hendek kazıp arkasına saklandı!
Türkiye, defalarda uyardı. Ancak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, bu uyarılara kulaklarını tıkadı. Irak Anayasası'nı ihlal edip referandum yaptı. Arap ve Türkmen nüfuslarını unutup kendi başına harita çizmeye kalkıştı. Ancak Irak merkezi hükümetinin sabrı taştı. Irak Ordusu, operasyon başlattı. Barzani'nin işgal etmeye kalkıştığı Kerkük'ü aldı. Irak ordusu dün de peşmergelerin kaçtığı Ezidi kenti Sincar, Musul'un güneydoğusundaki Mahmur, Musul'un doğusundaki Başika ve İran sınırındaki Hanagin'de kontrolü sağladı. Ayrıca Kerkük'teki tüm petrol sahalarını da geri aldı. Bölgenin haritası değişirken Barzani iyice köşeye sıkıştı. ABD ve Almanya desteğini çekince Barzani ortada kaldı. Barzani ile peşmergeleri terör örgütü PKK'nın tekniğine sarıldı. Erbil'in etrafında hendek kazmaya başladı. Öte yandan Kerkük'te Peşmerge'nin çekilmesinin ardında Talabani'nin Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile Şii Haşdi Şabi arasında gizli bir anlaşmanın yapıldığı iddiası da dün gündemi salladı. Söz konusu anlaşmaya göre Iraklı güçler, tartışmalı bölgelere yeniden konuşlanacak ve Peşmerge geri çekilecek. Kerkük dahil 17 kasaba ve nahiye merkezi hükümete teslim edilecek.
Kerkük bir günde düştü. ' Ödü patlayan Barzani,hendek kazıp Erbil'ikoruyacağını düşündü.Bağımsızlık hayali o çukurlara gömüldü
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Laf dinlemeyenlerin sonu maalesef hazin olur. Barzani sadece ABD ve Israil e sirtini dayayip kabadayilik yapti. Oglum kabadayiligin sonu yok, kabadayiligin sonu her zaman husran a ugramak olur. Hem kendini Dunya ya rezil etti hem de kendi Kurt vatandaslarina buyuk eziyet etmis oldu. Barzani nin kendi insanlarini kandirmasi iyi bir sey degil. Barzani en kisa zamanda gercekleri gordu ve sut dokmus kediye dondu. Barzani bir firsati cok buyuk kacirdi ERDOGAN abisinin tavsiyelerini dinlemedi, dinleseydi simdi kendi konumu ve vatandaslari rahat etmis olurdu.
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