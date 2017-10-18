Aşırı doz acı

Nesrin Satılmış, doğum yaptıktan sonra hayatını kaybetti. Otopside aşırı narkozdan öldüğü belirlendi. Anestezi doktoru hakkında 6 yıl hapis istenirken, acılı aile isyan etti: “Biz yandık, başkaları yanmasın”
Üçüncü çocuğunu dünyaya getirmek için ameliyat masasına yatan Nesrin Satılmış, aşırı doz narkozdan hayatını kaybetti. Talihsiz olay geçtiğimiz yıl Kayseri'de meydana geldi. 2 kız çocuğu annesi 37 yaşındaki Nesrin Satılmış, 9aylık hamileydi. Kontrol için gittiği hastanede sezaryene alınan Satılmış, kız bebek dünyaya getirdi. Odaya alındığında dudakları mor olan ve nefes alamayan Satılmış, başka bir hastaneye sevk edildi. 25 Ağustos2016'da komaya girdi. Ancak evlatlarına doyamadan hayatını kaybetti. Yapılan otopside genç kadının vücudunda aşırı dozda narkoz tespit edildi. Hazırlanan raporda Anestezi Uzmanı Mehmet Sadık İnceer'in kusurlu olduğuna dikkat çekildi. Hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıla kadar hapis istendi. En mutlu günlerinde eşini kaybeden Şaban Satılmış, "Böyle bir olayı biz yaşadık başkaları yaşamasın" dedi. Anestezi Uzmanı Mehmet Sadık İnceer ise suçlamaları reddetti. "Ben işimi uzmanlıkalanım yönünden yaptım. Kusurludeğilim" dedi.
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