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Aşırı doz acı

, doğum yaptıktan sonra hayatını kaybetti. Otopside aşırı narkozdan öldüğü belirlendi. Anestezi doktoru hakkında 6 yıl hapis istenirken, acılı aile isyan etti: “Biz yandık, başkaları yanmasın”

Aşırı doz acı
Üçüncü çocuğunu dünyaya getirmek için ameliyat masasına yatan Nesrin Satılmış, aşırı doz narkozdan hayatını kaybetti. Talihsiz olay geçtiğimiz yıl Kayseri'de meydana geldi. 2 kız çocuğu annesi 37 yaşındaki Nesrin Satılmış, 9 aylık hamileydi. Kontrol için gittiği hastanede sezaryene alınan Satılmış, kız bebek dünyaya getirdi. Odaya alındığında dudakları mor olan ve nefes alamayan Satılmış, başka bir hastaneye sevk edildi. 25 Ağustos 2016'da komaya girdi. Ancak evlatlarına doyamadan hayatını kaybetti. Yapılan otopside genç kadının vücudunda aşırı dozda narkoz tespit edildi. Hazırlanan raporda Anestezi Uzmanı Mehmet Sadık İnceer'in kusurlu olduğuna dikkat çekildi. Hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıla kadar hapis istendi. En mutlu günlerinde eşini kaybeden Şaban Satılmış, "Böyle bir olayı biz yaşadık başkaları yaşamasın" dedi. Anestezi Uzmanı Mehmet Sadık İnceer ise suçlamaları reddetti. "Ben işimi uzmanlık alanım yönünden yaptım. Kusurlu değilim" dedi.



ALİ ALTUNDAŞ
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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