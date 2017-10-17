Mersin'deki bombalı saldırı akıllara John Bass'ı getirdi
Mersin'de polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırı akıllara John Bass'ın açıklamalarını getirdi. Bass, "Türkiye, son 9 buçuk aydır kayda değer bir DEAŞ saldırısı yaşamadı. Bu, DEAŞ'in Türkiye'de saldırı düzenlemekten vazgeçmesinden kaynaklanmıyor" diyerek Türkiye'yi üstü kapalı tehdit etmişti
ABD Büyükelçisi John Bass, giderayak Türkiye'yi terörle tehdit etmişti.
Görev süresi dolan ve bu hafta sonu Türkiye'den ayrılacağını açıklayan ABD Büyükelçisi Bass, Büyükelçilik İkametgahında Diplomasi Muhabirleri Derneği üyeleriyle veda toplantısı yapmıştı. Diplomasi muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Bass ilginç açıklamalarda bulundu. Bass'ın açıklamaları sırasında Türkiye'deki DEAŞ saldırıları ile söyledikleri dikkat çekti. Bass, "Türkiye, son 9 buçuk aydır kayda değer bir DEAŞ saldırısı yaşamadı. Bu, DEAŞ'in Türkiye'de saldırı düzenlemekten vazgeçmesinden kaynaklanmıyor. 2 yıl önceki dün yıl dönümü olan Ankara'daki trajik saldırıyı (Gar saldırısı) hatırlıyoruz. DEAŞ'in son dönemde bu ölçüde bir saldırı gerçekleştirememesi, hükümetlerimizin bu konuda yakın yoğun işbirliğinden kaynaklanıyor" demişti
Bass'ın bu açıklaması Türkiye'ye yönelik tehdit olarak yorumlanmıştı.
Bass'ın bu açıklaması gündemdeki yerini korurken Mersin'den gelen bombalı saldırı haberi akıllarda soru işareti bıraktı.
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