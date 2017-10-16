Kerkük'e Irak bayrağı çekildi

Irak ordusu günlerdir beklenen hamleyi yaptı. Kerkük'te operasyon devam ediyor. Irak ordusu Kerkük valiliği binasını çatışma olmadan ele geçirdi. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük'e Irak bayrağı çekilmesi talimatı verdi.
Kerkük'te Irak ordusu valilik binasını kontrol altına aldı.
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