Kerkük'e Irak bayrağı çekildi

Kerkük'ü referandumla topraklarına katmaya çalışan Barzani, Irak ordusu karşısında direnemedi. Arka arkaya gelen son dakika haberlerine göre, Kerkük'teki havaalanı da el değiştirdi. Ordu birlikleri büyük petrol sahaları, petrol ve gaz şirketleri, kentin sanayi bölgesi, K1 ve Keyvan askeri üslerini geri aldı. Son olarak Irak askerleri Türkmen ilçesi Tuzhurmatu'ya girdi.