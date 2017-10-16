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Kerkük'e Irak bayrağı çekildi

Irak Ordusu valilik binasını kontrol altına aldı...

Kerküke Irak bayrağı çekildi

Irak ordusu günlerdir beklenen hamleyi yaptı. Kerkük'te operasyon devam ediyor. Irak ordusu Kerkük valiliği binasını çatışma olmadan ele geçirdi. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük'e Irak bayrağı çekilmesi talimatı verdi.

Kerkük'te Irak ordusu valilik binasını kontrol altına aldı.

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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi 16:22
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