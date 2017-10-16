IKBY Güvenlik Ajansı, gece yarısı Irak ordusu ve Haşdi Şabi'nin Kerkük'te Peşmerge kontrolündeki 'K1 askeri üssü' ve petrol kuyularını Peşmerge'den almak için harekete Tuzhumartu'da topyekün harekete geçtiğini duyurdu. Kerkük'ün merkezi yönetim tarafından azledilen Valisi Necmettin Kerim ise kenti teslim etmeyeceklerinin belirtirken halkı sokağa çağırdı. Kısa bir süre sonra Irak devlet televizyonu, ordu birliklerinin 'Kerkük bölgesinde' geniş bir alanda denetimi ele geçirdiğini duyurdu. Bu arada, devlet televizyonu ekranının sağ köşesine, "Hedefimiz Kerkük halkının selameti" yazısını yerleştirildi.

İşte saat saat yaşananlar:

IRAKLI YETKİLİ: 'KARDEŞ OLARAK GÖRDÜĞÜMÜZ BAZI KÜRTLER KABUL ETTİ'

Iraklı bir yetkili hükümet güçlerinin Kerkük'ün kuzeybatısında yer alan Kuzey Petrol Şirketi merkezini ve yakınındaki bir rafineriyi herhangi bir çatışma olmadan Kürt Blgesel Yönetimi'nden aldığını belirtti. Irak Petrol Bakanlığı'ndan bir yetkili "Bazı Kürt liderlerle Kerkük'teki petrol ve doğalgaz tesislerinin çatışmaların dışında bırakılması konusunda anlaşmaya vardık" dedi.

Askeri operasyonda görevli bir Irak ordusu yetkilisi de, "Kardeşlerimiz olarak gördüğümüz bazı Kürt liderler devlete ait olan Kuzey Petrol ve Kuzey Doğalgaz şirketlerinin kontrolünü devretmeyi kabul etti" dedi. Irak'ın petrol üretiminin küçük bir kısmı Kuzey Petrol şirketi tarafından gerçekleştiriliyor. Petrol üretiminin büyük bölümü ülkenin güneyindeki sahalardan karşılanıyor" (Reuters)

PEŞMERGEDE ÇEKİLME KRİZİ

Kerkük'ün güneyindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne bağlı (KYB) peşmergelerin mevzileri boşaltıp çekildiği iddia ediliyordu. Çekilme KYB ve KDP'ye bağlı peşmerge arasında kriz çıkarttı. Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw'ın haberine göre Binbaşı rütbeli bir peşmerge, "Savaştığımız mevzilerden neden geri çekildiğimizi anlamıyorum. Halkın, bu emri veren komutandan bunu sorması gerekiyor" dedi. Habere göre söz konusu Peşmerge "Saldırı karşısında iyi savunma yaptık. 3 saatten fazla doçka ve havanlarla karşılık verdik ve geri de çekilmedik. Ancak ne yazık ki sonunda geri çekildik. Sadece çok yazık diyorum. Halktan, geri çekilmenin hesabını sormasını istiyoruz. Peşmergeye geri çekilme emrini kimin verdiğini sormalarını istiyoruz" diye konuştu.

Sosyal medyada çekilmeye isyan edip ağlayan peşmergelerin görüntüleri yayınlandı. Rudaw'ın haberinde söz konusu güçlerin KYB yetkilileri Pavel Talabani ve Lahur Şeyh Cengi'nin talimatıyla çekildiği iddia edildi.

"IRAK ORDUSUNA DENK GÜCÜMÜZ YOK"

Irak'ın Kerkük kentindeki mevzilerinden çekilen Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Peşmerge Sorumlusu Vesta Resul, Irak ordusuna denk bir güçleri olmadığından dolayı çekilmek zorunda kaldıklarını belirtti. Resul, Kerkük'te kendi partisine ait yayın organlarına yaptığı açıklamada, "Dün geceden bu yana karşımıza hiç direnemeyeceğimiz düzeyde askeri sevkiyatlar yapıldı. 350 tank ve ağır silahla 4 birliğimize saldırıldı." dedi. Cephanelikleri ve ellerindeki silahların yetersiz olduğunu söyleyen Resul, bu durumu üstlerine bildirdiklerini ve çekilmek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Öte yandan KBY'li Peşmerge Komutanı Aras Şeyh Cengi ise Kerkük'e başlatılan askeri operasyonun uluslararası bir anlaşma çerçevesinde yapıldığını ileri sürdü.

İşte saat saat yaşananlar:

16:00

Irak ordusunun Kerkük valiliğinin binasını çatışma olmadan aldığı ifade etti.

14.07

PEŞMERGEDEN AÇIKLAMA: SAVAŞ İLANI

Peşmerge Güçleri Genel Komutanlığı da açıklama yaptı. Açıklamada, "İkbalpur komutasındaki İran Pasdaran Ordusu'na bağlı Haşdi Şabi güçleri, Iraklı güçlerin yardımıyla Kerkük ve çevresine yönelik geniş çaplı bir saldırı başlatmıştır. Bu saldırı, Kürdistan halkına karşı açık bir savaş ilanıdır" denildi.

KYB'YE SUÇLAMA: İHANET...

Açıklamada Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) birliğinin bazı yetkililerin bu planın destekçisi olduğu belirtildi, ihanetle suçlandı, "Bu birkaç yetkili, bazı hassas bölgeleri çatışmadan, Heşdi Şabi ve İran Pasdaran Ordusuna teslim etmiştir" dedi.

Açıklamada "Bütün taraflara, bu saldırının, Haşdi Şabi ve Iraklı güçlerin ABD yapımı Abrams tankları, zırhlıları ve silahları ile koalisyonun verdiği silahlarla yaptığını duyuruyoruz. Bir süredir, IŞİD'e karşı savaş adı altında Irak ordusu ve Heşdi Şabi'ye verilen bu ABD yapımı silahlar, peşmergen ihtiyaç duymasına rağmen, IŞİD'le savaşta, terörle mücadelede kendilerine verilmemiştir. Kürdistan Peşmerge Güçleri'nin yüksek moralle tüm bölgelerde kahramanca savunma yapacağından emin olsun" denildi.

'BEDELİNİ ÖDEYECEK'

Açıklamada, "Kürdistan halkına savaş dayatmanın birinci dereceden sorumlusu Abadi hükümetidir ve bu zulmün bedelini ağır şekilde ödeyecektir" ifadesi yer aldı.

10 PEŞMERGE ÖLDÜ

14:00

AFP haber ajansı, Irak ordusu ve Kürt birlikler arasındaki çatışmalarda 10 Peşmerge'nin öldüğünü duyurdu. Kerkük'ten çok sayıda sivilin diğer bölgelere kaçtığı ifade ediliyor.

13:40

Irak ordusunun Kerkük operasyonuna ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki tüm sorunların barışçı yollardan çözülmesi ve Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini söyledi.

13:29

Reuters haber ajansı Irak ordusunun, Kürt peşmerge kuvvetleri ile Türkmenler arasında yaşanan çatışmaların ardından Tuzhurmatu kasabasına girdiğini duyurdu. AA ise Irak ordusunun kısa sürede Tuzhurmatu'nun tamamında kontrolü sağladığını aktardı.

12. 40 : Dışişleri Bakanlığı, Kerkük'teki çatışmalarla ilgili resmi açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"IKBY'nin Irak Anayasasını ihlal etmek suretiyle gayrımeşru şekilde düzenlediği referandum sonrasında Irak Hükümeti'nin ülkenin toplumsal mozaiğinin bir modelini oluşturan ve tarih boyunca Türkmen soydaşlarımızın yurdu olan Kerkük şehrinde anayasal egemenliğini tesis etmek üzere attığı adımları yakından takip ediyoruz.

Irak Hükümeti'nin Kerkük'te PKK terör örgütü elemanlarına müsamaha gösterilmeyeceğine, bunların mobilize edilmesinin savaş ilanı telakki edileceğine ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz.

IKBY'yi son dönemde yaptığı vahim yanlışlara bir yenisini eklememesi yönünde ikaz ediyoruz. Kerkük'te toplumsal huzur ve barışı bozmaya yeltenebilecek PKK terör örgütünün bu bölgede melce bulmasına vesile olanlar tarafımızdan da sorumlu tutulacaktır.

Bu vesileyle, Irak'ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına atfettiğimiz önemi bir kez daha vurguluyoruz. Irak topraklarındaki PKK mevcudiyetinin sonlandırılması bağlamında Irak Hükümeti ile her türlü işbirliğine hazır olduğumuzun altını çiziyoruz.

Türkiye, ülkede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilebilmesini teminen atacağı adımlarda Irak Hükümeti'nin yanında yer alacaktır."

12.35 : Reuters haber ajansı, kente giren Irak askerlerini coşkuyla karşılayan yüzlerce kişinin fotoğraflarını servis ediyor.

12.25 : Rudaw, Talabani'nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) ait peşmergelerin Kerkük'ün Dakuk ilçesinden de çekildiğini duyurdu. Dakuk'u terk eden güçler, dokuz ve 16'ncı tugaylar.

12.20 : Kritik kent Kerkük'ten bildiren BBC muhabiri Orla Guerin, şehir dışından silahlı unsurların geldiğini aktarıyor. Guerin'in verdiği bilgiye göre, bu silahlı unsurlar PKK'ya bağlı güçler olabilir.

12.00 : Irak ordu birlikleri, Kerkük'teki havalimanını Barzani'ye bağlı peşmergelerden geri aldı. Bağdat yönetimi, dün peşmergeye havalimanını gece yarısına kadar boşaltması için süre vermişti.

11.55 : Barzani'nin yayın organı Rudaw, Irak ordusu ve milislerin hedefinin Erbil-Kerkük ve Süleymaniye-Kerkük karayolunu geri alarak bağlantıyı koparmaya çalıştığını bildiriyor. Haberde dikkat çeken cümle, bazı Kürtlerin de bu operasyona destek verdiğinin belirtilmesi.



11.50 : Anadolu Ajansı, Kerkük girişinde boş peşmerge kontrol noktalarının fotoğraflarını servis ediyor. Sıcak karelerde ayrıca kente giriş yapan Irak askerlerini coşkuyla karşılayan Kerküklüler yer alıyor.



11.40 : Peşmerge güçleri birbirine düştü. Kerkük çevresinden çekilen peşmergeler, Irak ordusuna denk bir güçleri olmadığı için bölgeden ayrılmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Talabani'nin Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) partisine bağlı peşmergelerin sorumlusu Vesta Resul "Dün geceden bu yana karşımıza hiç direnemeyeceğimiz düzeyde askeri sevkiyatlar yapıldı. 350 tank ve ağır silahla dört birliğimize saldırıldı" dedi.

Barzani'nin yayın organları ise, KYB'yi suçlayan yayınlar yapıyor. Rudaw'a göre, peşmerge güçleri KYB yetkilileri Pavel Talabani ve Lahur Şeyh Cengi'nin talimatıyla çekildi. Rudaw'a konuşan bir peşmerge komutanı, "Savaştığımız mevzilerden neden geri çekildiğimizi anlamıyorum. Halkın, bu emri veren komutandan bunu sorması gerekiyor" dedi.

11.05 : Irak askerleri, Kerkük'ün kuzeybatısında yer alan Kuzey Petrol Şirketi ve Kuzey Gaz Şirketi'ne ait tüm tesisleri geri aldı.



10.45 : Anadolu Ajansı'na konuşan Irak Türkmen Cephesi Salahaddin İl Başkanı Heytem Muhtaroğlu, Tuzhurmatu'da gece başlayan çatışmanın şiddetli bir şekilde devam ettiğini söyledi. Halkın dün akşamdan bu yana evlerine kapandığını ve can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirterek ''Kentte tedirginlik ve korku hakim. Hiç kimse dışarı çıkmıyor"' diye konuştu. Muhtaroğlu'nun verdiği bilgiye göre, ilçeye giren Haşdi Şabi milisleri yüksek binalara konuşlanan keskin nişancı peşmergeleri hedef alıyor.



ABD devreye giriyor

10.30 : Yerel kaynaklar, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri ve Peşmerge komutanları arasında toplantı yapılacağını bildiriyor.

10.20 : Irak askerleri, Kerkük'teki Keyvan Askeri Üssü'nde kontrol sağladı. Kontrol sağlanan diğer yerler Halid Köprüsü Kapısı, Riyad-Halid Mektep yolu, Meryem Beg sınır kapısı ve Reşad-Meryem Beg yolu, Kerkük Elektrik Dairesi.

10.00 : Kerkük'ün güneyindeki peşmerge güçlerinin cepheden çekildiği bildiriliyor. Haberi, Barzani'nin yayın organı Rudaw televizyonu verdi.

09.40 : Rudaw, Şii milisler Haşdi Şabi güçlerinin Tuzhurmatu'daki bazı Kürt mahallelerine girdiğini aktarıyor. İlçedeki bazı peşmerge birlikleri saldırılara karşı koyamadığı için çekildi. Türkmen ilçesi olarak bilinen Tuzhurmatu'ya çok sayıda peşmerge gönderiliyor.

PEŞMERGE GÜNEY CEPHESİNDEN ÇEKİLDİ İDDİASI

Irak'ın Kerkük kentindeki Peşmergelerin kentin güney cephesinden çekildiği iddia edildi. Kerkük'ün batısındaki 5. Cephe Komutanı Kemal Kerküki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük'ün güneyinde bulunan 4.Cephedeki Peşmergelerin, Irak merkezi hükümetiyle anlaşmalı şekilde kent merkezinin iç kesimine doğru çekildiğini" ileri sürdü. Kerküki, güneydeki Peşmergelerin ani bir şekilde çekilmesi üzerine Erbil'den takviye güçlerin yola çıktığını ifade etti. Irak ordusunun henüz kent merkezine girmediğini dile getiren Kerküki, Peşmerge'nin K1 Askeri Üssü, havalimanı ve Havana ile Bay Hasan petrol kuyularının denetimini sağlamayı sürdürdüğünü kaydetti.

Reuters haber ajansı da bölgedeki kaynaklara dayanarak Peşmerge'nin Kerkük'ün güneyindeki askeri mevzilerden çekildiğini duyurdu.

TUZHURMATU'DA ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

09:35

Irak'ın Salahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinde Haşdi Şabi ile Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) bağlı Peşmerge güçleri arasında çıkan çatışmaların dün geceden bu yana devam ettiği bildirildi. Irak Türkmen Cephesi Salahaddin İl Başkanı Heytem Muhtaroğlu, gece geç saatlerinde başlayan çatışmanın şiddetli bir şekilde devam ettiğini belirterek, Haşdi Şabi güçlerinin ilçenin büyük kısmında kontrolü sağladığını iddia etti. Çatışmaların ilçe giriş ve çıkışlarında hala sürdüğünü kaydeden Muhtaroğlu, "Haşdi Şabi güçlerinin, Tuzhurmatu'nun Bağdat yönü çıkışında bulunan Peşmerge karargahına yönelik saldırısı devam ediyor." ifadesini kullandı. İlçedeki yüksek binalara Peşmergenin konuşlandığını ve Haşdi Şabi güçlerinin söz konusu binaları ele geçirmek istediğini ileri süren Muhtaroğlu, "Haşdi Şabi güçleri, ilçe merkezinde yer alan ve Peşmerge kontrolünde bulunan buğday ambarını ele geçirmek için saldırıya geçti." dedi. Muhtaroğlu"Kentte tedirginlik ve korku hakim. Hiçkimse dışarı çıkmıyor." diye konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTÜ SAVUNMA HATTI OLUŞTURDU"

Terör örgütü PKK'ya yakın ANF, terör örgütü PKK'nın Kerkük'te 'savunma hattı oluşturmaya başladığını' duyurdu. Irak hükümeti dün, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkililerini Kerkük'e PKK militanlarını yerleştirmekle suçlamış, bu durumun 'savaş ilanı' olduğu belirtmişti.

09:30...

Erbil merkezli Tuzhurhurmatu Asayişi, Haşdi Şabi'ye bağlı bazı güçlerin ilçedeki Kerkük'ün mahallelerine girdiğini açıkladı. Rûdaw'a konuşan Kave Mele Pervez isimli yetkili, bazı peşmerge birliklerinin çekilmesinden dolayı, Haşdi Şabi'ye bağlı güçlerin, Kürtlerin bulunduğu mahallelere girdiğini söyledi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, "Kerkük'te güvenliği sağlama operasyonları kapsamında Halid Köprüsü Kapısı, Riyad-Halid Mektep yolu, Meryem Beg sınır kapısı ve Reşad-Meryem Beg yolunda kontrol sağlandı" denildi. Açıklamada ayrıca, Irak güvenlik güçlerinin Kerkük'ün kuzeyindeki doğal gaz yatakları, polis karakolu ve Kerkük Elektrik Dairesi'nde de kontrolü sağlayarak ilerlediği aktarılıdı.

09:00...

AFP haber ajansı Iraklı güçlerin Kerkük yakınlarındaki yolları ve alt yapı tesislerini ele geçirdiğini duyurdu. Reuters haber ajansı ise Iraklı güçlerin petrol rafineleri ve endüstriyel bölgeyi ele geçirdiğini aktardı.

ABD'DEN AÇIKLAMA

04:17...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) taraflara gerginliği artıran adımlardan kaçınma çağrısı yaparken, Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olunduğu kaydedildi. Pentagon Orta Doğu masası sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway, "Hangi taraf olursa olsun şiddet kullanımına karşıyız. DEAŞ ile mücadeleden alıkoyacak ve Irak'ın istikrarının altını oyacak istikrar bozucu adımlara karşı uyarıyoruz" dedi. Galloway, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin talihsiz tek taraflı referandum kararına rağmen devam eden tansiyonu düşürmek ve uzun süredir söz konusu olan sorunların Irak anayasası çerçevesinde çözülmesi için en iyi seçenek diyalogdur" diye konuştu.

04:10

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi, Kerkük'te Türkmenlere seslenerek, kendilerini korumalarını istedi. Salihi, "Birbirinizden haberdar olun. Tuzhurmatu ve Kerkük çevresinde çatışmalar başladı. Kimsenin hedefi olmayın ve imkanlarınız dahilinde silahlarınızı elinize alıp kapıda ve caddelerde durun, korkmayın" dedi.DEAŞ veya PKK terör örgütüne mensup kişilerin Türkmen bölgelerini hedef alabileceği uyarısı yapan Salihi, "Bugünler hassas günler. İnşallah bugünler de biter ve aydınlığa kavuşuruz" ifadelerini kullandı.

03:46

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Kerkük'teki silahlı gruplara, merkezi yönetim güçlerine ateş açmamaları uyarısı yaptı.

PEŞMERGEDEN AÇIKLAMA: TAZEHARMATU'DA ÇATIŞMA ÇIKTI

03:37

Irak'ın Kerkük kent merkezine doğru harekete geçen Iraklı güvenlik güçleri ile Peşmerge arasında, Tazehurmatu kasabası yakınlarında çatışma çıktığı bildirildi. Peşmerge komutanlarından Albay Salar Teymur, Kerkük kent merkezinin güneyindeki Tazehurmatu kasabası yakınlarında, Irak ordusu ve Haşdi Şabi'nin mevzilerine ateş açtığını iddia etti. Teymur, Iraklı güçlerin ağır silahlarla kendilerine ateş açması sonucu Peşmerge'nin de karşılık verdiğini ve çatışmanın devam ettiğini söyledi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami ön cephedeki Peşmerge komutanlarından aldığı bilgilere göre Haşdi Şabi'ya ait 4 hummerin yakıldığını ileri sürdü. Hawrami, Iraklı güvenlik güçlerinin güneyden ilerleyişinin Peşmerge tarafından durdurulduğunu kaydetti.



Kerkük'e giden Peşmerge birlikleri

BARZANİ: ÇATIŞMAYI BAŞLATAN TARAF OLMAYIN

03:04

IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin, Kerkük'teki gerilimde Peşmerge'ye çatışmayı başlatan taraf olmamaları talimatı verdiği belirtildi. Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Başkan Barzani, tüm Peşmergelere savaşı başlatan taraf olmamaları talimatı verdi." ifadelerini kullandı. Hawrami, Barzani'nin olası bir saldırıda ise Peşmerge'nin kendisini savunması için her türlü gücü kullanmasına yeşil ışık yaktığını kaydetti.

IBADİ'DEN CAN GÜVENLİĞİNİ KORUMA TALİMATI

02:28

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, silahlı kuvvetlere Kerkük'te tüm bileşenlerin can güvenliğini koruma talimatı verdi. Devlet televizyonunun haberinde, "Başbakan Haydar İbadi, silahlı kuvvetlere Kerkük'te bulunan tüm bileşenlerin can güvenliğini koruma talimatı verdi." denildi. İbadi, Kerkük'te güvenliğin sağlanması için kent halkı ve Peşmerge ile de işbirliği yapılmasını istedi. Haberde ayrıca, terörle mücadele gücü, 9. Tugay ve federal polisin, Kerkük'te çatışma yaşanmadan geniş bölümde kontrolü sağladığı aktarılarak, İbadi'nin, "Ortak Operasyonlar Komutanlığı altında bulunan Haşdi Şabi de, silahlı kuvvetlere Kerkük dışında destek sunuyor." ifadelerine yer verildi.

OPERASYON BAŞLADI HABERİ GEÇTİLER

01.00

IKBY Güvenlik Ajansı, Iraklı güvenlik güçlerinin Kerkük kent merkezindeki askeri üs ve petrol kuyularını Peşmerge'den almak için harekete geçtiğini açıkladı.Güvenlik Ajansı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Iraklı güçler ve Haşdi Şabi'nin Kerkük'ün güneyindeki Tazehurmatu'dan topyekün harekete geçtiği ifade edildi. Açıklamada, söz konusu güçlerin amacının, Kerkük kentine girip Peşmerge'nin kontrolündeki "K1 Askeri Üs" ve petrol kuyularını almak olduğu kaydedildi.

00.50

Irak güvenlik güçleri, Kerkük'teki askeri üs ve petrol kuyularını almak üzere operasyon başlattı

IKBY'DEN PKK YANITI

19.10

Irak Hükümeti'nin IKBY'nin Kerkük'e PKK terör örgütü unsurlarını yerleştirdiği suçlamasını yapmasının ardından Kürt Bölgesel Yönetimi'nden açıklama geldi. Barzani'nin danışmanın yaptığı açıklamada "Kerkük'te PKK iddiaları asılsızdır" ifadesine yer verildi. Irak Hükümeti, "IKBY, Kerkük'te PKK terör örgütü unsurlarını yerleştirdi, bu savaş ilanıdır" açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden karşılık geldi. IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin danışmanı yaptığı açıklamada "Kerkük'te PKK iddiaları asılsızdır" cevabını verdi.

IRAK'TAN KERKÜK VE PKK AÇIKLAMASI

19.00

Irak Milli Güvenlik Konseyi (MGK), Kerkük'te resmi güvenlik mekanizması dışında silahlı grupların bulunmaması uyarısı yaparak, terör örgütü PKK'nın Kerkük'teki varlığının, savaş ilanı olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Kerkük'te resmi güvenlik mekanizmasının dışında silahlı grupların bulunması konusunda uyarıyoruz. Kerkük'te hüküm süren partilerin (KYB ve KDP) PKK'yı şehre getirmesine sessiz kalınamaz. Bu diğer Iraklılara (Kürtler dışındaki halklara) ve nizami güvenlik güçlerine savaş ilanıdır." ifadelerine yer verildi. Açıklamada "IKBY silahlı güçleri tehdit oluşturuyor. Kürt bölgeleri dışındaki vatandaşları göç ettiriyor ve sığınmacıların evlerine geri dönmesini engelliyor. Bu da ülkenin demografisini değiştirme çabasıdır ve Irak'ı kanlı çatışmalara götürür" ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca, MGK'nin, tartışmalı bölgelerin, federal güçler ve bunun emri altındaki yerel hükümet güçleri tarafından yönetileceğini vurguladığı aktarıldı.