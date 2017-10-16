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'den ye çağrı!

, güçlerini emri altında hareket etmeye çağırdı.

Irak Başbakanı İbadiden peşmergeye çağrı!

, 'ye "Federal güçlerin emri altında hareket edin" çağrısında bulundu.

IKBY'nin bağımsızlık referandumunun sonuçlarını iptal etmeyi reddetmesi üzerine Irak ordusu başlattığı Kerkük operasyonunu sürdürürken, Kürt Peşmerge güçlerinin Kerkük'ün iki bölgesinden çekildiği bildirildi. Öte yandan Irak terörle mücadele gücünün, Kerkük'teki Keyvan Askeri Üssü'nde kontrol sağladığı bildirildi. Ajanslara düşen son dakika bilgisine göre, Irak Ordusunun Kerkük havalimanını ele geçirdiği öğrenildi.
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi 12:40
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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sarıkanarya sarıkanarya

nooldu lan köpek barzani..adamsan alsana benzinini!!! ibadiden..hani senindi oralar ha!!

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cevapla 16.10.2017 14:36
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