Irak Başbakanı İbadi, Peşmerge'ye "Federal güçlerin emri altında hareket edin" çağrısında bulundu.
IKBY'nin bağımsızlık referandumunun sonuçlarını iptal etmeyi reddetmesi üzerine Irak ordusu başlattığı Kerkük operasyonunu sürdürürken, Kürt Peşmerge güçlerinin Kerkük'ün iki bölgesinden çekildiği bildirildi. Öte yandan Irak terörle mücadele gücünün, Kerkük'teki Keyvan Askeri Üssü'nde kontrol sağladığı bildirildi. Ajanslara düşen son dakika bilgisine göre, Irak Ordusunun Kerkük havalimanını ele geçirdiği öğrenildi.
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nooldu lan köpek barzani..adamsan alsana benzinini!!! ibadiden..hani senindi oralar ha!!
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