Bomba itiraf: Biseksüelim

İngiltere'de yaşayan feminist yazar Elif Şafak, ABD New York'ta TED Talks programında konuşma yaptı. 22 dakika sahnede kalan Şafak, konuşmasının 18. dakikasında bomba bir itiraf yaptı. Yazar, biseksüel olduğunu ve kadınlardan da hoşlandığını açıkladı. Yazarın bu itirafı salondaki yüzlerce kişiyi şaşkına uğrattı.
KİMSE SESSİZ KALMAMALI Şafak, kendi sosyal medyahesabından da duyurduğu itirafında"Karalanmaktan, alay, nefret ve stigmakonusu olmaktan çok korktuğum içinhiçbir zaman kendimin biseksüelolduğumu kamuya açık alandakonuşma cesaretini göstermediğiminfarkına vardım. Fakat birisi hiç kimsedurumun karmaşıklığı nedeniylesessiz kalmamalıdır" dedi. Yurtdışındakaçak hayatı yaşayan FETÖ'cü Eyüp CanSağlık'la 2006'da evlenen Şafak ayrıca,"Ben her zaman azınlık hakları konusunuyüksek sesle açıktan konuşan ve üzerindeetraflıca yazan biri oldum, kadın hakları,LGBT hakları gibi" diye konuştu.
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Allah,tan korkmaz,ahlaksız,sapık.
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