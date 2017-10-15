 ;
Yol Durumu
  1. İşsizlik rakamları açıklandı
  2. Türkmen vekilin evi bombalandı

Bomba itiraf: Biseksüelim

Türkiye hakkında hep karalama kampanyası yürüten yazar , ABD’de TED Talks’ta bomba bir itiraf yaptı. Biseksüel olduğunu açıkladı. Yankı uyandırdı

Bomba itiraf: Biseksüelim
İngiltere'de yaşayan feminist yazar Elif Şafak, ABD New York'ta TED Talks programında konuşma yaptı. 22 dakika sahnede kalan Şafak, konuşmasının 18. dakikasında bomba bir itiraf yaptı. Yazar, biseksüel olduğunu ve kadınlardan da hoşlandığını açıkladı. Yazarın bu itirafı salondaki yüzlerce kişiyi şaşkına uğrattı.

KİMSE SESSİZ KALMAMALI
Şafak, kendi sosyal medya hesabından da duyurduğu itirafında "Karalanmaktan, alay, nefret ve stigma konusu olmaktan çok korktuğum için hiçbir zaman kendimin biseksüel olduğumu kamuya açık alanda konuşma cesaretini göstermediğimin farkına vardım. Fakat birisi hiç kimse durumun karmaşıklığı nedeniyle sessiz kalmamalıdır" dedi. Yurtdışında kaçak hayatı yaşayan FETÖ'cü Eyüp Can Sağlık'la 2006'da evlenen Şafak ayrıca, "Ben her zaman azınlık hakları konusunu yüksek sesle açıktan konuşan ve üzerinde etraflıca yazan biri oldum, kadın hakları, LGBT hakları gibi" diye konuştu.
Etiketler:
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Mehdi Mehdi

Allah,tan korkmaz,ahlaksız,sapık.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.10.2017 10:51
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar