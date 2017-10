Bomba itiraf: Biseksüelim

İngiltere'de yaşayan feminist yazar Elif Şafak, ABD New York'ta TED Talks programında konuşma yaptı. 22 dakika sahnede kalan Şafak, konuşmasının 18. dakikasında bomba bir itiraf yaptı. Yazar, biseksüel olduğunu ve kadınlardan da hoşlandığını açıkladı. Yazarın bu itirafı salondaki yüzlerce kişiyi şaşkına uğrattı.



KİMSE SESSİZ KALMAMALI

Şafak, kendi sosyal medya hesabından da duyurduğu itirafında "Karalanmaktan, alay, nefret ve stigma konusu olmaktan çok korktuğum için hiçbir zaman kendimin biseksüel olduğumu kamuya açık alanda konuşma cesaretini göstermediğimin farkına vardım. Fakat birisi hiç kimse durumun karmaşıklığı nedeniyle sessiz kalmamalıdır" dedi. Yurtdışında kaçak hayatı yaşayan FETÖ'cü Eyüp Can Sağlık'la 2006'da evlenen Şafak ayrıca, "Ben her zaman azınlık hakları konusunu yüksek sesle açıktan konuşan ve üzerinde etraflıca yazan biri oldum, kadın hakları, LGBT hakları gibi" diye konuştu.