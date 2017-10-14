Öncü vatan

Türk Silahlı Kuvvetleri sınırı geçti. Hatay Reyhanlı'da bulunan Oğulpınar Karakolu yakınlarından çıkan askerler, Keperlusin bölgesinden askeri ve zırhlı araçlarla İdlib'e girdi. Başta Bordo Bereliler ve komandolardanoluşan 100 kişilik öncü birlik, belirlenen bölgelereulaştı. 33 araçtan oluşan TSK konvoyu, bölgede ilk etapta üs bölgesi oluşturacak.
GÜVENLİK SAĞLANACAK
İntikale, Suriyeli muhalif gruplar ve Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı askerler de eşlik etti. Türk Özel Kuvvetleri ile Kayseri 1. Komando Tugayı'nın İdlib bölgesine İnsansız Hava Araçları da (İHA) havadan gözlem yaptı. Askeri kaynaklar, bölgeye giren özel kuvvetlerin seçme askerlerden oluştuğunu söyledi. Seman Kalesi ve Bereket Dağı'na konuşlanmaya başlayan askerler,geçici seyyar mevziler kazdı. Bölgeye gönderilen öncü birliğin temel amacı güvenliği sağlamak olduğu belirtildi. 15 gün içinde öncü birliğin, bölgedeki çalışmalarını bitirmesi planlanıyor.
HALK SEVİNÇLE KARŞILADI
Bölge de yaşayan Suriyeliler, Türk askerlerini büyük bir coşkuyla karşıladı. Dün Cuma Namazı sonrası sevgi ve destek gösterisi düzenledi. Daret İzze İlçesi'nde halk namazın ardından bir araya gelerek, Türk askerlerinin İdlib intikalini destekledi. "Fatihin torunları ülkenize hoşgeldiniz", "Suriye halkını koruduğunuz için teşekkür ederiz" pankartları açtı.
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