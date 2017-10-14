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İthal !

İnsan tacirleri, Suriye ve Mısırlı iki üniversite öğrencisini kaçırdı. Ailelerini arayıp 30 bin dolar fidye isteyen nin 2 üyesi, operasyonla AVM’de yakalandı

İthal çete!
Yabancı uyruklu öğrencileri kaçırıp ailelerinden fidye isteyen , çökertildi. Film gibi operasyon, İstanbul Bahçelievler'de gerçekleşti. Suriye uyruklu Alalou Ahmet, geçtiğimiz gün emniyete gitti. Özel bir üniversitede okuyan ağabeyi ile arkadaşının kaçırıldığını ve şüphelilerin Dubai'deki ailelerinden 30 bin dolar fidye istediğini söyledi. Ahmet, "Kapı çalınca açtık, içeri silahlı kişiler girdi. Ağabeyim Mahmut El Ahmet (20) ile Mısır uyruklu arkadaşı Abdelrahman Aly'i (23) yanlarına alarak kaçtılar" dedi. İhbarın üzerine ekipler harekete geçti. Alalou Ahmet aracılığıyla fidyecilerle iletişime geçen polisler, Bahçelievler'deki bir alışveriş merkezini buluşma yeri olarak belirledi. Söz verildiği gün olay yerine giden kadın şüphelilerden biri, Ahmet'in yanına gelip parayı istedi. Diğer şüpheli ise kaçırılan ağabeyini masaya getirdi. O sırada AVM'de bulunan ekipler, iki şüpheliyi enseledi. Şüpheli kadınlardan birinin diğer rehinenin AVM dışında beklediğini söylemesi üzerine operasyon genişletildi. Mısırlı Abdelrahman Aly söylendiği yerde bulundu.



KORKU DOLU 2 GÜN
Kaçırıldıktan 2 gün sonra kurtarılan gençler, emniyette ailelerine sarılıp hasret giderdi. Suriye uyruklu şüpheli kadınlar Hanın H. (35) ile Faıroz A. A. (30) ise emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi. Ekipler, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi.
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  • 14 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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