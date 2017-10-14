İthal çete!

Yabancı uyruklu öğrencileri kaçırıp ailelerinden fidye isteyen çete, çökertildi. Filmgibi operasyon, İstanbulBahçelievler'de gerçekleşti. Suriye uyruklu Alalou Ahmet, geçtiğimiz gün emniyete gitti. Özel bir üniversitede okuyan ağabeyi ile arkadaşının kaçırıldığını ve şüphelilerin Dubai'deki ailelerinden 30bin dolar fidye istediğinisöyledi. Ahmet, "Kapı çalınca açtık, içeri silahlı kişiler girdi. Ağabeyim Mahmut El Ahmet (20) ile Mısır uyruklu arkadaşı Abdelrahman Aly'i (23) yanlarına alarak kaçtılar" dedi. İhbarın üzerine ekipler harekete geçti. Alalou Ahmet aracılığıyla fidyecilerle iletişime geçen polisler, Bahçelievler'deki bir alışveriş merkezini buluşma yeri olarak belirledi. Söz verildiği gün olay yerine giden kadın şüphelilerden biri, Ahmet'in yanına gelip parayı istedi. Diğer şüpheliise kaçırılan ağabeyinimasaya getirdi. O sırada AVM'de bulunan ekipler, iki şüpheliyi enseledi. Şüpheli kadınlardan birinin diğer rehinenin AVM dışında beklediğini söylemesi üzerine operasyon genişletildi. MısırlıAbdelrahman Alysöylendiği yerdebulundu.
KORKU DOLU 2 GÜN
Kaçırıldıktan 2 gün sonra kurtarılan gençler, emniyette ailelerine sarılıp hasret giderdi. Suriye uyruklu şüpheli kadınlar Hanın H. (35) ile Faıroz A. A. (30) ise emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi. Ekipler, olaylailgili soruşturmayıderinleştirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.