Bir gece ansızın geldik

BEYHUDE UĞRAŞIYORLAR: Türkiye'yi Batı'dan ve mümkünse tüm dünyadan tecrit etmek için ellerinden geleni yapanlar, beyhude yere uğraşıyorlar. Yaşadığımız bu zor dönemde, yanımızda olanları unutmayacağımız gibi sürekli ayağımıza çelme takanları da unutmayacağız. Bununla beraber müttefik dediğimiz devletlerin ikiyüzlü tutumundan rahatsızız.
KİMİ BESLEDİĞİNİN FARKINDA DEĞİLSİN: Bu gece Pensilvanya'dan tehditleri aldık. Uçakla buraya saldırabilir, helikopterle bize saldırabilirler. Arkadaşlarımızın herhangi birine karşı bir terör eylemi yapabilirler. Dua yapıyor. Nasıl duaysa, bedduayla karışık falan. Ey Amerika, ya şunlara bir bak be. Kimi beslediğinin farkında değilsin.
DÜNYAYA YALAN SÖYLÜYORLAR: Gönderdiğin bir büyükelçi var ki, adeta Amerika'yı yönetiyor. Bir de kendine göre 'Bize bunların belgeleri verilmedi' diyor. Bunlar dünyaya da yalan söylüyorlar, çünkü bunların meşrebinde, mizacında bu var.
SEN NE CAHİL ADAMSIN: Ama şunu unutmayın, bu ülkede değil, ülkenin dışında da Kılıçdaroğulları'nın adedi çok fazla. Bir taraftan Silahlı Kuvvetlerimiz'in sınır ötesine çıkmasına 'Evet' diyeceksin, aynı konuşmanda 9 dakika sonra 'İdlib'de ölenlerin sorumlusu Erdoğan'dır' diyeceksin. Sen ne cahil adamsın ya, böyle bir mantık mı olur? Mantıksızlık makam kesbediyor bunda. Zaten yanında taşıdığı adamların her biri bir alem.
PAZARA KADAR DEĞİL MEZARA KADAR: Değişim ihtiyacı olan yerlerde bugüne kadar hizmet etmiş arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyor, yeni arkadaşlarımızla yolumuza devam ediyoruz. Görevlerinden feragat eden arkadaşlarımız, elbette katkı sağlamayı sürdüreceklerdir. Bu bir tasfiye değil, görev değişimidir. Bizler pazara kadar değil, mezara kadar yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı yapmaya kasem etmiş bir kadroyuz.
KONUŞTURTMAYACAKSINIZ: Çanakkale'nin Belediye Başkanı ciddi bir terbiyesizlik yaptı. Orada bizim Meclis Üyemize konuşması esnasında, bir bayana 'Sesini kes', 'Çık', 'Konuşma', sen bunu nasıl dersin. Şimdiden ben de talimatı verdim, bu Belediye Başkanı'nı 18 Mart'ta, Çanakkale törenlerinde konuşturtmayacaksınız.
İŞTE TÜFEĞİMİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Valiler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada dile getirdiği yerli üretim silah kullanımı konusunda harekete geçen Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı koruma ekibi, Türk mühendislerince tasarlanan Milli Piyade Tüfeği'ni (MPT-76) kullanmaya başladı. Erdoğan'ın katıldığı tüm programlarda söz konusu tüfeklerle görev yapan koruma polislerinin, düzenli atış talimi yaptıkları, silahın performansından memnun olduğu belirtildi. İlk aşamada, Cumhurbaşkanlığı Karşı Atak Timi (CAT) MPT-76 kullanılmaya başladı.
Hasan AY
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