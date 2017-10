Başbakan Yıldırım'dan KK'ya İdlib tepkisi

Başbakan Binali Yıldırım Yalova 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi'nde Kılıçdaroğlu'na sert çıktı, "Kemal Bey bir konuşmaya yapıyor "İdlib'e gitmek doğru bir karardır, biz de tezkereye destek olduk." Konuşmanın bir bölümünde söylediğini unutuyor. İdlib'te askerimizin ölürse bunun sorumlusu Erdoğan'dır diyor. Yazık be kardeşim." ifadelerini kullandı.

İşte Başbakan'ın konuşmasından satır başları;

Millete hizmet etmeyi bize nasip eden Mevlama, hamd olsun. Ülkemizde birlik beraberlik kardeşlik daha da güçlendi refah daha da arttı. Bir Türkiye'ye üç Türkiye kattık. Bugüne kadar AK Parti'ye kurulan tuzakları milletimiz çok iyi hatırlıyor. Önümüzde yeni hedefler yeni fırsatlar var aynı zamanda zorluklar da var. Vesayet odaklarına, kumpasçılara karşı dimdik durduk, milletin hakkını hukukunu sonuna kadar savunduk. İnşallah nice nice destanları yine birlikte yazacağız, bu kadrolarla yazacağız. Önümüzde yeni hedefler, yeni fırsatlar, yeni zorluklar da var. Liderimiz, kurucu genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde zorlukları aşa aşa bu aşamaya geldik.

ŞER KUŞAĞINA ASLA İZİN VERMEYİZ

Ülkemizin güneyinde Suriye ve Irak hudutlarımızda bir şer kuşağı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu projeyi yapanları biliyoruz. Milletimiz rahat olsun. Bizim kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar şunu iyi bilsin. Orada bir terör devleti kurulmasına bu millet asla izin vermeyecektir.Herkes şunu iyi bilsin Türkiye'yi böldürtmeyiz. 15 Temmuz gecesi 80 milyon vatandaşımız, Cumhurbaşknımızın çağrısıyla meydanlara indi, alçaklara meydanlarda dersini verdi. Halkın gücü tankın gücünü yendi o gece.

TEK TEK HESAP VERİYOLAR

O darbe girişiminin arkasındakiler şimdi tek tek hesap veriyor. Başlangıçta Türk yargısıyla, mahkemeleriyle dalga geçtiler ama ne yaparlarsa yapsınlar kararlar birer birer çıkıyor. Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacaktır.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT ÇIKTI: YAZIK BE KARDEŞİM

Bizim boş lalarla işimiz yok. Kemal Bey bir konuşmaya yapıyor "İdlib'e gitmek doğru bir karardır, biz de tezkereye destek olduk." Konuşmanın bir bölümünde söylediğini unutuyor. İdlib'te askerimizin ölürse bunun sorumlusu Erdoğan'dır diyor. Yazık be kardeşim hem tezkereye evet diyeceksin, hem İdlib'e asker gitmesini destekleyeceksin sonra da şehitler üzerinden siyaset yapacaksın. Millet bunları yutmaz.Özü sözü bir olan, gelecek vadeden, projeleriyle gelecek vadeden bir muhalefete Türkiye maalesef hasret kaldı. Onun için de AK Parti her seçimde rakibi olarak da yine kendisini buldu.