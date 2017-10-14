 ;
Yol Durumu
  1. İstanbullular dikkat! Dün uyarı gelmişti
  2. Erdoğan “birileri rahatsız oldu” demişti

55 derece ısıtan mont

55 derece ısıtan mont
İzmir'de yaşayan Cengiz Kılıç (37), çok üşüyen biriydi. Isınmak için harekete geçti. 55 dereceye kadar ulaşan ısıtmalı mont, yelek ve ceket üretti. Ürünlerinin patentini de alan Türk girişimciye, 11 ülkeden bayilik teklifi geldi. Kılıç'ın tasarladığı ısıtmalı ürünler, kullanan kişinin isteğine göre 40, 45 ve 55 dereceye ulaşabiliyor. Montun cep kısmında yer alan kabloya bir batarya takılıyor ve batarya sayesinde altı adet ısıtma pedi harekete geçiyor. Montta bulunan butona basıldığında ise ürün 10 dakika içerisinde istenilen sıcaklığa ulaşıyor. Bu ürünlerin fiyatı ise 400 ve 600 lira arasında değişiyor.
Etiketler:
  • 14 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar