55 derece ısıtan mont

İzmir'de yaşayan CengizKılıç (37), çok üşüyen biriydi.Isınmak için harekete geçti.55 dereceye kadar ulaşanısıtmalı mont, yelek veceket üretti. Ürünlerininpatentini de alan Türkgirişimciye, 11 ülkeden bayilikteklifi geldi. Kılıç'ın tasarladığıısıtmalı ürünler, kullanan kişininisteğine göre 40, 45 ve 55dereceye ulaşabiliyor.Montun cep kısmında yer alankabloya bir batarya takılıyorve batarya sayesinde altı adetısıtma pedi harekete geçiyor.Montta bulunan butonabasıldığında ise ürün 10dakika içerisinde istenilensıcaklığa ulaşıyor. Buürünlerin fiyatı ise 400 ve600 lira arasında değişiyor.
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