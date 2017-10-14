55 derece ısıtan mont

İzmir'de yaşayan Cengiz Kılıç (37), çok üşüyen biriydi. Isınmak için harekete geçti. 55 dereceye kadar ulaşan ısıtmalı mont, yelek ve ceket üretti. Ürünlerinin patentini de alan Türk girişimciye, 11 ülkeden bayilik teklifi geldi. Kılıç'ın tasarladığı ısıtmalı ürünler, kullanan kişinin isteğine göre 40, 45 ve 55 dereceye ulaşabiliyor. Montun cep kısmında yer alan kabloya bir batarya takılıyor ve batarya sayesinde altı adet ısıtma pedi harekete geçiyor. Montta bulunan butona basıldığında ise ürün 10 dakika içerisinde istenilen sıcaklığa ulaşıyor. Bu ürünlerin fiyatı ise 400 ve 600 lira arasında değişiyor.