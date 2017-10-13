Nazlı'yı kimsesiz bırakmadılar

Kadın cinayetleri Türkiye'nin kanayan yarası haline geldi. Bitlis'te kocasından gördüğü şiddetten kaçan Nazlı Uyanık öldürüldü. Hem de iki oğlu tarafından! Zonguldak'ın Devrek İlçesi'nde Sertan U. (25) ile Özkan U. (17) tarafından bıçakla katledilen 44 yaşındaki Uyanık'ın cenazesini yakınları almadı. Evlenip yeni bir hayata başlamak istediği içinvahşice öldürülen Nazlı'ya kadınlar sahip çıktı. Cenazesini camiye kadar kadınlar taşıdı. Uyanık, kimsesizler mezarlığına defnedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.