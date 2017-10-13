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Nazlı'yı kimsesiz bırakmadılar

Nazlıyı kimsesiz bırakmadılar
Kadın cinayetleri Türkiye'nin kanayan yarası haline geldi. Bitlis'te kocasından gördüğü şiddetten kaçan öldürüldü. Hem de iki oğlu tarafından! Zonguldak'ın Devrek İlçesi'nde Sertan U. (25) ile Özkan U. (17) tarafından bıçakla katledilen 44 yaşındaki Uyanık'ın cenazesini yakınları almadı. Evlenip yeni bir hayata başlamak istediği için vahşice öldürülen Nazlı'ya kadınlar sahip çıktı. Cenazesini camiye kadar kadınlar taşıdı. Uyanık, kimsesizler mezarlığına defnedildi.
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