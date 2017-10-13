Kız kaçırma

ANKARA'daönceki gün Ömer Doğan, yanına 3 arkadaşını da alarak akrabası R.D.'yi kaçırdı. Kızın yakınları, peşlerine düştü. R.D.'nin ağabeyi Abdulkadir Doğan (25), silahını çekip ateş etti. Aracı kullanan 6 çocuk babası 40 yaşındaki EkremGenç öldü. Polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Dün ise poliste sorgusu süren şüphelilerden Aziz Erol rahatsızlandı. Kendisine refakat eden 2 polis memuruyla hastaneye götürüldü. Erol, burada silahlı saldırıya uğradı. Aziz Erol can verirken polis memurlarından Muhammet Uz şehit düştü, Fethi Seven ise yaralandı. Hastane polisi saldırıya gerçekleştiren 3 kişiden Orhan G.'yi yakaladı, diğer 2 kişi ise kaçtı.
LİSE ÖĞRENCİSİ YARALANDI
Bu sırada diğer aileden 3 kişi de araçla, kaçan saldırganların peşine düştü. İki grup, araçlardan birbirlerine ateş açtı. Çıkan çatışmada, mermilerden biri hareket halindeki bir okul servisinde seyahat eden lise öğrencisinin eline isabet etti. Liseli hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, 1 polisi şehit edip, şüpheliyi öldüren, bir polisi de yaraladıktan sonra kaçan 2 şüpheliile çatışmaya giren gruptakileriyakalamak için operasyonbaşlattı. Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da İlçesi'ye gelerek olaylar hakkında bilgi aldı. Evli, 5 aylık bir kız, ve 3 yaşında bir erkek çocuk babası olan şehit Muhammet Uz'un, ilçede göreve yaklaşık 2 hafta önce başladığı belirtildi. Şehit Uz'un cenazesinin, yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Aksaray'ın Eskil İlçesi'ne gönderileceği bildirildi.
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