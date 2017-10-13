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İhanet çetesi durmuyor

İhanet çetesi durmuyor
Konya'da FETÖ'nün saklandığı "gaygubet evlerine" baskın yapıldı. Ele geçirilen veriler örgütün yeniden yapılanmaya gittiğini ortaya çıkarttı. Evlerde sahte kimliklerle yakalanan imamların telefonlarında "ByLock"tan farklı yeni bir yazılım bulundu.

Halit TURAN
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