Haram lokma!

Tatil için Aydın'a gelen Alman uyruklu iki kadın turist, lokma yemek isterken hırsız şoku yaşadı. Olay Efeler ilçe merkezinde meydana geldi. Turistle,Beycami önünde hayır için dağıtılanlokmadan yemek istedi. Lokma sırasıbekledikleri sırada çantalarındakicüzdanın çalındığını fark eden kadınlar,çevredekilere haber verdi. Vatandaşlar panik yaşayan turistlerle yakından ilgilendi. Hemen olay yerine polis çağırdı. Ekipler turistlerin ifadeleri doğrultusunda şalvarlı olduğu belirlenen iki hırsızlıkşüphelisini yakalamak için çalışmabaşlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.
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