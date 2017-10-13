Haram lokma!

Tatil için Aydın'a gelen Alman uyruklu iki kadın turist, lokma yemek isterken hırsız şoku yaşadı. Olay Efeler ilçe merkezinde meydana geldi. Turistle, Beycami önünde hayır için dağıtılan lokmadan yemek istedi. Lokma sırası bekledikleri sırada çantalarındaki cüzdanın çalındığını fark eden kadınlar, çevredekilere haber verdi. Vatandaşlar panik yaşayan turistlerle yakından ilgilendi. Hemen olay yerine polis çağırdı. Ekipler turistlerin ifadeleri doğrultusunda şalvarlı olduğu belirlenen iki hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.