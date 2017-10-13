Genç kız kaçırıldı

Van'da dün, üniversite öğrencisi Piroze Kont (22), okula gitmek için evden çıktı. Minibüs durağına gitti. Genç kızı, iki kişi zorla otomobile bindirerek kaçırdı. Vatandaşlar, Kont'un yakınlarına haber verdi. Büyük üzüntü yaşayan aile, soluğu karakolda aldı. Abla Pakize Kont, "Kardeşimi okula giderken yol üzerinde kimliği belirsiz kişiler kaçırdı. Öğrenciydi, daha hayalleri vardı. İstemediği bir insana mahkum edilmesini istemiyoruz. Gelecekle ilgili planları olan, okulunu düşünen, öğretmen olup öğrencileri eğitmek isteyen bir kız kaçırılıyor ve hayatı burada bitmiş oluyor. Kardeşim bulunmalı, hayatına kaldığı yerden devam etmeli" diye konuştu.