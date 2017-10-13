 ;
Yol Durumu
  1. Torbacı öğretmen
  2. Çapkın hırsız!

Genç kız kaçırıldı

Genç kız kaçırıldı
Van'da dün, üniversite öğrencisi Piroze Kont (22), okula gitmek için evden çıktı. Minibüs durağına gitti. Genç kızı, iki kişi zorla otomobile bindirerek kaçırdı. Vatandaşlar, Kont'un yakınlarına haber verdi. Büyük üzüntü yaşayan aile, soluğu karakolda aldı. Abla Pakize Kont, "Kardeşimi okula giderken yol üzerinde kimliği belirsiz kişiler kaçırdı. Öğrenciydi, daha hayalleri vardı. İstemediği bir insana mahkum edilmesini istemiyoruz. Gelecekle ilgili planları olan, okulunu düşünen, öğretmen olup öğrencileri eğitmek isteyen bir kız kaçırılıyor ve hayatı burada bitmiş oluyor. Kardeşim bulunmalı, hayatına kaldığı yerden devam etmeli" diye konuştu.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar