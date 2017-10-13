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  2. Şampanya kör etti!

Faka basen kaynana

Faka basen kaynana
Samsun'da yaşayan Rukiye Ö., müstakbel kayınvalidesi Sedef Ü. ile alışverişe çıkmakla hayatının hayatısını yaptı! Kayınvalidesi tarafından dar elbiseler giydirilen, basenleri kontrol edilen, eteği kaldırılıp vücuduna bakılmak istenen Sedef Ü., şoke oldu. Bu duruma izin ver- meyip yüzüğü atan güzel gelin dava açtı. 500 lira maddi, 10 bin lira manevi tazminat isteyen Rukiye Ö.'ye mahkeme manevi tazminatı kabul etmedi. Mahkemenin kararını bozan Yargıtay, "Kişilik haklarına saldırı var' dedi.
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