Faka basen kaynana

Samsun'da yaşayan Rukiye Ö., müstakbel kayınvalidesi Sedef Ü. ile alışverişe çıkmakla hayatının hayatısını yaptı! Kayınvalidesi tarafından dar elbiseler giydirilen, basenleri kontrol edilen,eteği kaldırılıp vücuduna bakılmak istenenSedef Ü., şoke oldu. Bu duruma izin ver- meyip yüzüğü atan güzel gelin dava açtı. 500lira maddi, 10bin lira manevitazminat isteyenRukiye Ö.'ye mahkeme manevi tazminatı kabul etmedi. Mahkemenin kararını bozan Yargıtay, "Kişilikhaklarınasaldırı var' dedi.
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