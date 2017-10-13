Ekim karı yağdı sobalar yandı

Erzurum'da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Hazırlıksız sürücüler zor anlar yaşarken, karın keyfini yine çocuklar çıkardı. Sisin de etkili olduğu bölgede adeta kara kış yaşandı. Karla kaplı beyaz örtüyü gören lise öğrencileri mevsimin ilk kardan adamını yaparak, kartopu oynamanın keyfini yaşadı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinde soba yakmaya başladı. Öte yandan meteoroloji yetkilileri, Doğu Anadolu'da önümüzdeki iki günün kar yağışlı geçeceği konusunda uyarılarda bulundu.