Çapkın hırsız!

Sabıkalıhırsızlar,işiabarttı.Çaldıklarılüksotomobillegenç kızlaramusallatoldu.Şüpheliler,polis dikkatisayesindeyakalandı.Filmleri aratmayacakolay İstanbul'da yaşandı. Şişli'deoturan dizi ve film yönetmeniHasan Tolga Pulat'ın evine 15Eylül'de hırsız girdi. 3 kişi, kontakanahtarını alarak kapıda parkhalinde duran lüks otomobiliçaldı. Araçla çapkınlığa çıkanhırsızlar, 10 gün sonra Avcılar'dagörüldü. Yolda yürüyen kızlarınyanına yaklaşarak gezmeteklifinde bulunan gençler, polisekipleri tarafından takibe alındı.Operasyon için düğmeye basıldı.Seyithan D. (20), Ümit A. (18)ve Batuhan D. (18) gözaltınaalındı. Oto hırsızlık Büro Amirliğinegötürülen şüphelilerden SeyithanD.'nin daha önceden 22 kez,Ümit A.'nın da 20 kez hırsızlıksuçundan kaydı olduğu öğrenildi.İşlemleri tamamlanan şüphelileradliyeye sevk edildi. Seyithan D.tutuklanırken, diğer şüpheliler adlikontrol ile serbest bırakıldı.
Gözaltına alınanşüpheliler, adliyeyesevk edildi. Biritutuklanırken,diğer ikisiserbest kaldı.
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