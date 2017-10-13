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Çapkın hırsız!

Yönetmen Hasan Tolga Pulat’ın lüks otomobilini çalan hırsızlar, çapkınlığa çıktı. 3 kafadar, sahilde kızlara laf atınca yakalandı...

Çapkın hırsız!
Sabıkalı hırsızlar, işi abarttı. Çaldıkları lüks otomobille genç kızlara musallat oldu. Şüpheliler, polis dikkati sayesinde yakalandı. Filmleri aratmayacak olay İstanbul'da yaşandı. Şişli'de oturan dizi ve film yönetmeni Hasan Tolga Pulat'ın evine 15 Eylül'de hırsız girdi. 3 kişi, kontak anahtarını alarak kapıda park halinde duran lüks otomobili çaldı. Araçla çapkınlığa çıkan hırsızlar, 10 gün sonra Avcılar'da görüldü. Yolda yürüyen kızların yanına yaklaşarak gezme teklifinde bulunan gençler, polis ekipleri tarafından takibe alındı. Operasyon için düğmeye basıldı. Seyithan D. (20), Ümit A. (18) ve Batuhan D. (18) gözaltına alındı. Oto hırsızlık Büro Amirliğine götürülen şüphelilerden Seyithan D.'nin daha önceden 22 kez, Ümit A.'nın da 20 kez hırsızlık suçundan kaydı olduğu öğrenildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Seyithan D. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol ile serbest bırakıldı.


Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Biri tutuklanırken, diğer ikisi serbest kaldı.
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