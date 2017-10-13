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150 metrede özçekim

150 metrede özçekim
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kulesine tırmanan parkur sporcusu , bu kez İstanbul Sarıyer'deki Belgrad Ormanları'nda bulunan 150 metre yükseklikteki baz istasyonuna tırmandı. Arkadaşları Sergen Bayar ve Batuhan Gökgöz ile dikenli telle örülmüş engeli aştı. 150 metrelik direğin tepesine çıkmayı başardı. Zirvede de selfie yapmayı unutmadı.

Mustafa KAYA
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