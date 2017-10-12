Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı milli silah koruyacak

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan polis memuru ve özel harekâtçılar Yavuz16 adı verilen yerli silahları ve Milli Piyade Tüfeği olarak bilinen MPT-76 tüfekleri kullanacak.

Sig Sauer silahları kullanan Cumhurbaşkanlığı korumaları, silahı bıraktı. Bundan böyle, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan polis memuru ve özel harekâtçılar Yavuz16 adı verilen yerli silahları ve Milli Piyade Tüfeği olarak bilinen MPT-76 tüfekleri kullanacak. MPT-76, NATO testlerinden geçen tek tüfek olarak biliniyor.





Bugün Ankara'da Valiler Toplantısı'nda konuşan Erdoğan "Buradan bakanımıza da söylüyorum. Sig Sauer diye tabir edilen silah bundan sonra emniyet teşkilatımızda kullanılmayacak. Kendi silahımızı kullanacağız" demişti.





MPT-76'NIN ÖZELLİKLERİ

4.1 kilogram ağırlığında gövde yapısına sahip olan tüfek, 600 metreye kadar etkili bir menzile sahip. 12 bin atıma kadar namlu ömrüne sahip olan MPT-76, 7,62 çapında mermi kullanıyor. Tüfeğin en dikkat çeken özelliklerinden birisi de atış hızı. Dakikada 650 atım yapabilen tüfek, bu özelliğiyle de ilgileri üzerine topluyor.



*Ağırlık: 4,1 kg. (aksesuarsız)

*Uzunluk: 920 mm (Dipçik kapalı, 16" namlu)

*Dağılım: Azami 4 MOA / 100 metre

*Etkili Menzil: 600 metre

*Şarjör Kapasitesi: 20 (Kompozit Şarjör)

*Namlu Boyu: 406 mm - 16"

*Namlu Ömrü: 12.000 Atım (min.)

*Kalibre: 7,62 x 51 NATO

*Atış Hızı: 650 atım/dakika

*Mermi Çıkış Hızı: 800 m/s

*Dipçik: Ayarlanabilir, 12 kademeli

*Tasarım ve Geliştirme: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

*Üretici Kuruluş: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu