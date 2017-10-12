İşte Türk polisinin kullanacağı Canik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bizim polisimiz yabancı silah kullanmayacak, artık kendi silahımızı kullanacağız. Bundan sonra polis teşkilatımıza Sig Sauer silahları alınmayacak''dedi.
ABD marka silahların yerini ise Samsunlu marka olan Canik alacak. Samsun Yurt Savunma tarafından üretilen Canik TP9SFx modeli yılın tabancası ödülünü aldı. Öte yandan geçtiğimiz yıl ABD polisleri Canik marka silah kullanmaya başlamıştı.
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