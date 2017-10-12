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İşte nin kullanacağı Canik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. ve Türkiye arasında gerilimin artmasıyla birlikte Güvenlik Teşkilatı, ABD marka kullanmayı bıraktı. Canik marka silah kullanacak.

İşte Türk polisinin kullanacağı Canik!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Valiler Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamalar arasında en dikkat çekeni ise Amerika ile yaşanan krizin ardından nın marka ları kullanmayacak olmasıydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bizim polisimiz yabancı silah kullanmayacak, artık kendi silahımızı kullanacağız. Bundan sonra polis teşkilatımıza Sig Sauer silahları alınmayacak''dedi.

ABD marka silahların yerini ise Samsunlu marka olan Canik alacak. Samsun Yurt Savunma tarafından üretilen Canik TP9SFx modeli yılın tabancası ödülünü aldı. Öte yandan geçtiğimiz yıl ABD polisleri Canik marka silah kullanmaya başlamıştı.
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  • 12 Ekim 2017, Perşembe 17:41
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