TSK, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda son yıllarda çok önemli sonuçlar almaya başladı. Türkiye'nin yerli olarak üretilen ve terörle mücadele aktif rol alan İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava araçları (SİHA) birçok başarılı operasyona imza atıyor.



Her biri 4 adet akıllı mühimmat taşıyabilen yeni seri 8 adet SİHA'mız TSK'mıza teslim edildi, semalarımızda yerlerini aldı. pic.twitter.com/R24SB8CxyP — Selçuk Bayraktar (@Slck_byrktr) 12 Ekim 2017

8 İHA TSK'YA TESLİM EDİLDİ

Milli İHA Bayraktar'ın üreticisi BAYKAR Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 8 adet SİHA'nın TSK'ya teslim edildiğini açıkladı. Bayraktar, "Her biri 4 adet akıllı mühimmat taşıyabilen yeni seri 8 adet SİHA'mız TSK'mıza teslim edildi, semalarımızda yerlerini aldı" diye yazdı.

