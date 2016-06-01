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Ölümüne sevda

Eşini böbrek yetmezliğinden kaybeden Alman koca Karl Heinrich, bu acıya dayanamadı. Kendini merdiven boşluğuna astı

Giriş Tarihi:
Ölümüne sevda
Mersin'de dün bu sevda bitmez dedirten ölümler yaşandı! Erdemli'de dün 5 yıldır kiracı olarak oturan Alman çift Karl Heinrich Plattner (64) ve Doris Monika Plattner'den (60) haber alamayan yakınları polisi aradı. Adrese giden ekipler eve girdiklerinde Doris'i yatağında ölü buldu. Aramaya devam eden ekipler, kocası Karl'ın da merdiven boşluğunda asılı cesediyle karşılaştı. Araştırmada Doris Monika Plattner'in şeker hastası, eşinin ise böbrek yetmezliği hastası olduğu ve uzun süredir tedavi gördüğü belirlendi.

ALMANCA MEKTUP BULUNDU
Yaşlı adamın eşini ölü olarak bulmasının ardından üzüntüsünden kendini asarak intihar ettiği ortaya çıktı. Yaşlı çifttin vücutlarında herhangi bir darp, ateşli ve kesici alete bağlı bir iz bulunmadığı ifade edildi. Evde bulunan Almanca mektubun yapılacak tercümesinden sonra olay üzerindeki sır perdesinin aralanabileceği kaydedildi.

YAŞLI ÇİFTİN ACI KADERİ
5 senedir Mersin'de yaşayan Alman çiftin evine giden polis, karı-kocanın cesetleriyle karşılaştı. Eşini ölü olarak gören kocanın, eşinin üzüntüsünden kendini asarak intihar etmesi ise yürekleri sızlattı.

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