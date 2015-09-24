Alman malı!

İstanbul'un en önemli ilçelerinden olan Şişli Belediyesi'nde yeni bir skandal yaşandı. Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün arkadaşının oğlu Okan Cemal Belgin' i danışman olarak 35 bin TL maaşla işe başlatmasının ardından, bu sefer de çocukluk arkadaşı Alman vatandaşı Pietron G. Söğütlügil'i (Bayram Hasnun) 20 bin TL ile belediyenin şirketi Kentyol A.Ş.'ye yönetim kurulu üyesi olarak atadı. Bu atama Şişli Belediyesi tarihinde ithal edilen ilk yönetici olarak kayıtlara geçti. Böylece manşetlerden inmeyen Hayri İnönü'de bir ilke daha imza atarak, yönetici ithal eden ilk belediye başkanı ünvanını aldı.
HESAP SORULUR MU?
Bu durum, akıllara "Yurtdışına kaçma ihtimali olan birisinden her hangi bir yolsuzluk veya usulsüzlük durumunda nasıl hesap sorulabilecek?" sorusunu getirdi. Ayrıca, tekrar CHP içinde yoğun tartışmalara yol açtı.
GİZEMLİ ELİN MÜDAHALESİ
Şişli Belediyesi'nde skandallar bitmek bilmedi. Daha önce, Belediye Başkanı Hayri İnönü ile Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül arasında uzun soluk bir kriz yaşanmıştı. İnönü'ye göre; Mustafa Sarıgül ve olu Belediye eski Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül, Başkan İnönü'yü tehdit etmişti. Sarıgül ailesi ile İnönü ailesi arasındaki skandal olay, adliyelere taşınmıştı. Parti içinde kaynamalar başlamıştı. Olayın giderek büyümesi üzerine gizemli ellerin müdahalesiyle Emir Sarıgül, görevinden istifa etmişti. İnönü'de, şikayetini geri almıştı. Böylece CHP bölünmekten kurtarılmıştı.
HESAP SORULUR MU?
Bu durum, akıllara "Yurtdışına kaçma ihtimali olan birisinden her hangi bir yolsuzluk veya usulsüzlük durumunda nasıl hesap sorulabilecek?" sorusunu getirdi. Ayrıca, tekrar CHP içinde yoğun tartışmalara yol açtı.
GİZEMLİ ELİN MÜDAHALESİ
Şişli Belediyesi'nde skandallar bitmek bilmedi. Daha önce, Belediye Başkanı Hayri İnönü ile Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül arasında uzun soluk bir kriz yaşanmıştı. İnönü'ye göre; Mustafa Sarıgül ve olu Belediye eski Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül, Başkan İnönü'yü tehdit etmişti. Sarıgül ailesi ile İnönü ailesi arasındaki skandal olay, adliyelere taşınmıştı. Parti içinde kaynamalar başlamıştı. Olayın giderek büyümesi üzerine gizemli ellerin müdahalesiyle Emir Sarıgül, görevinden istifa etmişti. İnönü'de, şikayetini geri almıştı. Böylece CHP bölünmekten kurtarılmıştı.